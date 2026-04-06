MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási stovky zásahov: 148 dronov bolo zneškodnených, tisíce domácností zostali bez elektriny

MOSKVA/KYJEV — Ruská armáda v noci na pondelok oznámila, že jednotky protivzdušnej obrany zostrelili za tri hodiny 148 ukrajinských dronov. V dôsledku útokov ukrajinských síl zostalo v nedeľu v okupovanej časti Doneckej oblasti bez elektriny takmer 500-tisíc odberateľov; bez elektriny boli aj časti okupovanej Záporožskej a Chersonskej oblasti. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady. Situáciu sledujeme online.
08:00 Nočný ruský útok na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa zabil troch ľudí vrátane dieťaťa, uviedol v pondelok miestny vojenský predstaviteľ. Informuje o tom správa agentúry AFP. „V dôsledku nočného nepriateľského útoku boli potvrdené tri obete, medzi nimi aj dieťa,“ uviedol vedúci vojenskej správy mesta Sergej Lysak na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že dvaja ľudia boli hospitalizovaní s vážnymi zraneniami.
06:39 Vo vyhlásení ruského ministerstva obrany sa uvádza, že protivzdušná obrana zlikvidovala 148 dronov prevažne v centrálnych a južných oblastiach krajiny medzi 20.00 a 23.00 h miestneho času (19.00 – 22.00 h SELČ). V nedeľu večer zahynul pri útoku dronu dobrovoľník civilnej ochrany v pohraničnej Belgorodskej oblasti, ktorá je častým cieľom ukrajinskej armády.
Dony zasiahli aj výškový bytový dom v ruskom čiernomorskom prístave Novorossijsk. Podľa gubernátora Krasnodarského kraja Veniamina Kondratieva citovaného agentúrou RIA Novosti bolo zranených osem ľudí vrátane dvoch detí. Okrem toho bolo v meste poškodených šesť bytových domov a dva súkromné domy. Úlomky dronov sa našli aj v priestoroch niekoľkých podnikov.
Na polostrove Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, bolo počas dňa vystavené štyrom vlnám útokov dronov mesto Sevastopol. Z najnovšej vlny bolo zostrelených sedem dronov, uviedol Moskvou dosadený gubernátor tohto prístavného mesta Michail Razvožajev. Premiér samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Andrej Čertkov uviedol, že opravárenské tímy po ukrajinských útokoch na energetickú infraštruktúru obnovili dodávku elektriny do dvoch veľkých miest - Donecka a Makijivky. Podľa úradov zostali bez elektriny aj mesto Enerhodar a niektoré obce Záporožskej oblasti.