TRAGICKÁ dopravná nehoda: Vodič nezvládol riadenie a v PLNEJ rýchlosti nabúral do stromu, dve osoby zomreli

SENICA - Počas nočných hodín došlo na ceste pri Jablonici v okrese Senica k desivej dopravnej nehode. osobný automobil, v ktorom sedelo päť osôb narazil vo vysokej rýchlosti do stromu. Na mieste vyhasli dva životy.
Pri obci Jablonica v okrese Senica došlo v noci na pondelok 6. apríla k mimoriadne tragickej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasli dva životy. V aute sa podľa dostupných informácií malo nachádzať až 5 mladých ľudí. Zvyšné osoby previezli so zraneniami do nemocnice.
Vodič mal len 18 rokov, auto začalo horieť
Polícia SR pre Trnavský kraj na sociálnej sieti Facebook informuje, že vodičom VW Passat bol len 18-ročný muž. Rýchlosť jazdy zrejme neprispôsobil daným podmienkam. V zákrute zrejme dostal šmyk, zišiel z cesty a narazil priamo do stromu. Po náraze začalo vozidlo horieť.
Dve osoby vo vozidle mali 16 rokov, jedna 17 a ďalšia najstaršia 22. Z toho boli tri dievčatá. Na mieste zomreli dievča (†16) a muž (†22). Vodičovi spravili dychvú skúšku aj test na drogy. Oba výsledky vyšli negatívne.
Keďže išlo o vážnu dopravnú nehodu, prípad prevzala senická vyšetrovateľka. Voči vodičovi už bolo spustené trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženia na zdraví. Presné príčiny nehody sú naďalej predmetom vyšetrovania.