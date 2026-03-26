Drsný odkaz Zelenskému: Orbán žiada stiahnutie ukrajinských špiónov z maďarskej politiky

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby odvolal svojich „agentov“ a rešpektoval vôľu maďarského ľudu. Vo videu zverejnenom na Facebooku premiér povedal, že ukrajinský prezident s blížiacimi sa parlamentnými voľbami premenil Maďarsko na „oblasť pôsobenia tajných služieb“, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Vyzývam prezidenta Zelenského, aby okamžite nariadil svojim agentom odísť domov a rešpektoval vôľu Maďarov!“ uviedol Orbán vo videu. Premiér tvrdí, že ukrajinský líder aktivoval svojich agentov, ktorí boli už predtým integrovaní do maďarskej politiky, a tí teraz pracujú naplno. „Ukrajinskí špióni a IT špecialisti platení Ukrajincami chodia dnu a von do (mimoparlamentnej opozičnej) strany TISZA,“ dodal predseda maďarskej vlády.
Podľa jeho slov sa v Maďarsku ešte nikdy nekonali voľby, do ktorých by „tak hlboko zasahovali zahraničné tajné služby“ snažiace sa o to, aby po voľbách „vznikla proukrajinská vláda, ktorá podporí vojnu, odpojí Maďarsko od lacnej ruskej energie a peniaze Maďarov dá Ukrajincom“. Maďarské úrady neustále pracujú na tom, aby predišli zahraničnému zasahovaniu a robia všetko pre to, aby Maďari mohli hlasovať o svojej budúcnosti bez zahraničnej manipulácie, zdôraznil Orbán.
Server index.hu v tejto súvislosti pripomenul nedávnu správu parlamentného Výboru pre národnú bezpečnosť. Uvádza sa v nej, že dvaja IT špecialisti, ktorí predtým pracovali pre stranu TISZA, nielenže pracovali na maďarských zákazkách, ale mali aj kontakty na Ukrajinu a niekoľkokrát navštívili ukrajinské veľvyslanectvo v Budapešti. V tomto prípade bola vykonaná domová prehliadka, policajti zaistili vojenskú techniku viazanú na povolenie a polícia oboch mužov vyšetruje.