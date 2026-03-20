Školáčku (10) na priechode zrazil nákladiak naložený drevom! Previezli ju vrtuľníkom do nemocnice

Nehoda v obci Pôtor. (Zdroj: Fb/ Polícia SR - Banskobystrický kraj)
VEĽKÝ KRTÍŠ - Pri piatkovej dopravnej nehode v obci Pôtor vo Veľkokrtíšskom okrese sa vážne zranilo desaťročné dievča. Leteckí záchranári ju previezli do nemocnice v Banskej Bystrici. Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Spresnila, že dievča vyšlo spoza autobusu na priechod pre chodcov. Tam ju zrazilo nákladné auto, ktoré prevážalo drevo. „Dychová skúška u vodiča bola s negatívnym výsledkom,“ objasnili policajti. Okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.