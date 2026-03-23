Tragédia v Kolumbii: Pri havárii lietadla mohli zahynúť desiatky vojakov

BOGOTÁ - V Kolumbii dnes z doposiaľ neznámych príčin havaroval armádne lietadlo a informácie rôznych zdrojov naznačujú, že o život mohli prísť desiatky ľudí. Na palube bolo 125 osôb a 71 z nich bolo zachránených, citovala agentúra Reuters armádnych predstaviteľov. Agentúra AFP predtým s odvolaním sa na armádu uviedla, že zahynulo okolo 80 vojakov. Kolumbijský prezident Gustavo Petro na sieti X však uviedol, že zahynul jeden človek, 77 ďalších bolo zranených a osud 43 je neznámy.
Kolumbijská verejnoprávna stanica RTVC informovala, že transportné lietadlo C-130 Hercules havarovalo pri vzlete pri meste Puerto Leguízamo v departemente Putumayo na juhu krajiny.
Zábery stanice RTVC ukazujú trup zrúteného lietadla v plameňoch na mýte v blízkosti pralesa. Príčina nehody zatiaľ nie je jasná. Na palube lietadla bola 11-členná posádka a 114 pasažierov z radov vojakov, uviedol podľa Reuters generál Fernando Silva z kolumbijského letectva.
Minister obrany Pedro Arnulfo Sánchez už na sociálnej sieti X vyjadril sústrasť rodinám obetí a vyzval občanov, aby sa vyhli špekuláciám. Prezident Gustavo Petro v reakcii na správy o nehode na X napísal, že už roky usiluje o modernizáciu armády. Civilní a armádni byrokrati podľa neho ale týmto snahám dlhodobo bránia a v dôsledku toho zomierajú "mladí ľudia".