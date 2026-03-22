Nedeľa22. marec 2026, meniny má Beňadik, Benedikt, zajtra Adrián

Čaká nás ďalšie zdražovanie: Hore pôjde ropa, a aj palivá na Slovensku! Od kedy, pre koho a kde?

Ilustračné foto Zobraziť galériu (8)
Ilustračné foto (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)
© Zoznam/PH © Zoznam/PH
TASR

BRATISLAVA - Situácia ohľadom ropy a cien palív sa neustále vyvíja, zo všetkých strán počúvame o zdražovaní. Od začiatku vojny na Blízkom východe sa cena ropy za barel zdvojnásobila a neustále rastie. Pomaly to začínajú cítiť aj Slováci vo svojich peňaženkách a nik nevie, kedy ceny palív dosiahnu vrchol. Ceny však budú rásť aj od polnoci. Pre koho a kde?

Situácia s ropou a vojnou na Blízkom východe nie je dobrá, každá negatívna správa aj negatívne ovplyvní ceny ropy či palív. Aktuálne sa deň na burzách uzatváral na hodnote 106,77 dolárov za barel, čo je o 3 doláre viac, ako deň predtým. Ešte nie je isté, čo s cenami ropy urobia posledné správy USA a Iránu. Americký prezident Donald Trump dal Iránu 48 hodín na otvorenie Hormuzského prielivu, inak sa vyhráža bombardovaním energetickej infraštruktúry. Irán, naopak, odkazuje, že ak sa tak stane, úplne uzavrú Hormuzský prieliv, kým nebudú elektrárne opravené a rovnako sa vyhráža bombardovaním dôležitej infraštruktúry USA. 

Aktuálne sú ceny na slovenských benzínkach rozdielne, a to na základe toho, odkiaľ palivá prúdia. Štátny Slovnaft má najnižšie ceny, na úrovni 1,569 eura za liter benzínu a 1,574 eura za liter nafty. Obdobné ceny sú aj na Shell, a to 1,569 eura za liter benzínu a 1,579 eura za liter nafty. Naopak, najvyššie ceny má rakúske OMV, a to 1,759 eura za liter nafty a 1,609 eura za liter benzínu. Treba ale povedať, na OMV prúdia palivá z Rakúska, kde sú oveľa vyššie ceny, ako na Slovensku. Cena nafty tam atakuje 2-eurovú hranicu za liter a benzín 1,75 eura za liter. Vyššie ceny má aj benzínka Orlen, a to 1,634 eura za liter nafty a 1,544 eura za liter benzínu. Metro benzínka má na tabuliach ceny 1,5 eura za liter nafty a 1,49 eura za liter benzínu. Tanker hlásil 1,749 eura za liter nafty a 1,611 eura za liter benzínu. 

Vyššie ceny majú aj Poliaci, a to 1,55 eura za liter benzínu a 1,8 eura za liter nafty. Treba povedať, že Poliaci chodili vo veľkom tankovať na Slovensko lacnejšie palivá, čo spôsobilo, že mnohé benzínky v prihraničných oblastiach nemali palivo a museli čakať hodiny na doplnenie. Vláda sa preto rozhodla znevýhodniť zahraničných motoristov oproti slovenským a nariadila im iné ceny, ako pre slovenské značky. Od pondelkovej polnoci budú platiť 1,829 eura za liter nafty aj benzínu. 

Istá čerpacia stanica v mestskej časti Vajnory však hlási, že od polnoci vyletia ceny na 1,8 eura za benzín a naftu. A to pre autá so slovenskými EČV, pre tých zahraničných to bude o 10 centov viac. 

A ako to vyzerá v okolitých krajinách? V Česku stojí liter benzínu 1,55 eura a liter nafty 1,67 eura. V Maďarsku 1,69 eura za liter benzínu a 1,85 eura za liter nafty. V Rumunsku stojí liter benzínu 1,76 eura a liter nafty 1,9 eura. Chorvátsko má nižšie ceny, ako my na Slovensku, liter benzínu vyjde 1,5 eura a liter nafty 1,55 eura. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

Analytici: Pripravme sa na ďalšie zdražovanie! 

Ceny ropy by mali pokračovať v raste aj na začiatku budúceho týždňa. Pritom tento týždeň uzatvorila cena ropy Brent na najvyššej úrovni za takmer štyri roky. Očakávajú to analytici, ktorí vychádzajú z najnovších hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Iránu a následnej reakcie Teheránu. Trump v sobotu (21. 3.) varoval, že ak Irán „do 48 hodín úplne neotvorí Hormuzský prieliv, zničí jeho elektrárne“. Výrazne tak eskaloval konflikt, ktorý sa začal 28. februára po útoku USA a Izraela na Irán. Deň predtým pritom Trump hovoril o „ukončení vojny“.

Napätie na trhoch následne vzrástlo ešte viac, keď Teherán na Trumpove hrozby v nedeľu reagoval, že ak USA zaútočia na iránske elektrárne, Hormuzský prieliv uzatvorí úplne. Navyše, zameria sa aj na infraštruktúru v regióne prepojenú s americkými firmami vrátane energetických a odsoľovacích zariadení. Najnovší vývoj udalostí tak signalizuje, že ceny ropy pôjdu budúci pondelok opätovne nahor, uviedli analytici. Cena ropy Brent s májovým kontraktom pritom vzrástla uplynulý piatok na záver obchodovania o 3,26 % na 112,19 USD (97,09 eura) za barel (159 litrov). To je najvyššia úroveň od júla 2022. Za celý týždeň vzrástla cena Brentu o 8,8 %.

„Trumpove hrozby vyhnali neistotu na trhoch na ešte vyššie úrovne. Ak od tohto ultimáta neustúpi, ceny ropy pôjdu v pondelok výrazne nahor,“ povedal analytik zo spoločnosti IG Tony Sycamore „Jednoznačne to povedie k ďalšej eskalácii, čo znamená vyššie ceny ropy. Niektorí očakávajú a myslím si, že sa mýlia, že Irán ustúpi,“ povedala Amrita Senová, zakladateľka spoločnosti Energy Aspects.

Od útoku na Irán Teherán odpovedal útokmi na prístavy a energetickú infraštruktúru okolitých štátov ako Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Spojené arabské emiráty (SAE) a Katar. Navyše, takmer úplne uzatvoril kľúčový Hormuzský prieliv, cez ktorý sa dostalo iba pár lodí. Zatiaľ sa však vyhol útokom na veľké odsoľovacie zariadenia, ktoré zabezpečujú dodávky pitnej vody pre milióny tamojších obyvateľov. Ak by Teherán spôsobil na týchto zariadeniach veľké škody, niektoré mestá na Blízkom východe sa podľa amerického think-tanku Atlantic Council stanú do pár týždňov neobývateľné.

Okrem Slovenska aj Slovinsko

Slovinsko obmedzilo predaj pohonných látok v reakcii na problémy na niektorých čerpacích staniciach, pod čo sa čiastočne podpísali zvýšené nákupy palív vodičmi zo susedných krajín. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters, ktoré sa odvolali na vyjadrenia slovinského premiéra Roberta Goloba. Podľa nového nariadenia si môžu motoristi natankovať denne maximálne 50 litrov benzínu alebo nafty, v prípade firiem alebo podnikateľov, ako sú poľnohospodári, je denný limit stanovený na 200 litrov. Nariadenie vstúpilo do platnosti v nedeľu, pričom platiť bude do ďalšieho rozhodnutia vlády.

Premiér však dodal, že Slovinsko má dostatočné zásoby a nedostatok pohonných látok na čerpacích staniciach nehrozí. Komplikácie podľa neho spočívajú skôr v transporte palív na čerpacie stanice, v čom by mala pomôcť armáda. V Slovinsku sú ceny pohonných látok dlhodobo regulované štátom, v dôsledku čoho sa držia na relatívne nízkej úrovni. Liter 95-oktánového benzínu stojí v súčasnosti 1,466 eura. Od uplynulého piatka cenový strop však neplatí pre čerpacie stanice na diaľnici, kde sa ceny pohybujú okolo 1,70 eura na liter. V susedných štátoch sú však ceny na čerpacích staniciach omnoho vyššie, čo viedlo k rastu takzvanej nákupnej turistiky najmä z Rakúska a Talianska práve do Slovinska. 

Viac o téme: TankovanieRopná krízaVyššie ceny palív
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu