OBROVSKÉ škody zbrojovky po požiare v Pardubiciach: Firma prvýkrát prehovorila o stámiliónoch korún

PARDUBICE - Zbrojárska spoločnosť LPP Holding predpokladá, že škody po piatkovom požiari v jej hale a administratívnej budove v Pardubiciach budú v stámiliónoch korún. Televízii Nova to dnes potvrdila hovorkyňa firmy Martina Tauberová. Polícia požiar preveruje pre podozrenie na teroristický útok. Pracuje so štyrmi verziami vzniku požiaru, vo všetkých s podozrením na úmyselné zavinenie.
"Podľa našich predpokladov sa škody budú pohybovať v ráde stoviek miliónov korún," povedala Tauberová. V sobotu uviedla, že v napadnutých objektoch bolo zázemie administratívy a komponent pre optoelektronické prístroje. Výrobu spoločnosti ako celku udalosť podľa nej zásadne neovplyvnila a výroba pokračuje v rámci ostatných kapacít. Holding vyrába okrem iného drony pre Ukrajinu.
V priemyselnej zóne v pardubickej Robotníckej ulici v piatok zhorela skladovacia hala, oheň zasiahol aj vedľajšiu administratívnu budovu. Požiar sa obišiel bez zranení. Kriminalisti dnes ráno ukončili ohľadanie miesta požiaru a objekt odovzdali späť majiteľovi, povedal hovorca policajného prezídia Jozef Bocán. "Vyšetrovanie ďalej pokračuje," dodal. Popoludní polícia na sieti X požiadala médiá, aby rešpektovali neverejnosť trestného konania a nemedializovali viac či menej overené informácie.
Konateľ spoločnosti LPP Holding Miroslav Žižka Českému rozhlasu-Radiožurnálu povedal, že páchatelia sa do objektu dostali s použitím veľkého kladiva a sekery. "V momente, keď sa začali pohybovať v tej budove, okamžite fungoval detekový systém, hlásič na pult centrálnej ochrany a inicioval sa hlásič na požiar a okamžite zasahovali ako hasiči, tak Polícia Českej republiky," citoval Žižku server iROZHLAS.cz.
Firma už v sobotu odmietla piatkové tvrdenie premiéra Andreja Babiša (ANO), že objekt nebol dostatočne zabezpečený. Areál bol chránený štandardnými aj nadštandardnými bezpečnostnými prvkami v súlade s platnou legislatívou, uviedla Tauberová. Útok podľa nej svojou povahou zodpovedá organizovanému teroristickému aktu, proti ktorému súkromné subjekty nemajú k dispozícii zodpovedajúce právne ani technické prostriedky. Babiš dnes vo videu na sieti X opätovne vyzval firmy vyrábajúce vojenský materiál, aby si zabezpečili svoje areály.
K požiaru sa podľa serveru Aktuálne.cz prihlásila skupina The Earthquake Faction s úmyslom útočiť na výrobu zbraní pre Izrael. Na sieti X bolo v piatok zverejnené video, ktoré údajne založenie požiaru zachytáva. LPP Holding pred niekoľkými rokmi oznámila, že chce v Pardubiciach spoločne s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábať a vyvíjať drony. Spolupráca sa však nikdy nezačala. Tauberová ČTK v sobotu potvrdila, že v Pardubiciach neprebiehala žiadna výroba ani projekty spojené s firmou Elbit Systems.
Firma LPP Holding združuje technologicky zamerané spoločnosti, ktoré prepájajú vývoj, výrobu a integráciu vo vojenskom a civilnom sektore. Zameriava sa napríklad na bezpilotné systémy, zariadenia pre pozemné sily, avioniku, rozpoznávanie tvárí a objektov s využitím umelej inteligencie alebo zariadenia na prevádzku na železnici.