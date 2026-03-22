OBROVSKÉ škody zbrojovky po požiare v Pardubiciach: Firma prvýkrát prehovorila o stámiliónoch korún

Požiar zbrojovky v Pardubiciach.
Požiar zbrojovky v Pardubiciach.
ČTK

PARDUBICE - Zbrojárska spoločnosť LPP Holding predpokladá, že škody po piatkovom požiari v jej hale a administratívnej budove v Pardubiciach budú v stámiliónoch korún. Televízii Nova to dnes potvrdila hovorkyňa firmy Martina Tauberová. Polícia požiar preveruje pre podozrenie na teroristický útok. Pracuje so štyrmi verziami vzniku požiaru, vo všetkých s podozrením na úmyselné zavinenie.

"Podľa našich predpokladov sa škody budú pohybovať v ráde stoviek miliónov korún," povedala Tauberová. V sobotu uviedla, že v napadnutých objektoch bolo zázemie administratívy a komponent pre optoelektronické prístroje. Výrobu spoločnosti ako celku udalosť podľa nej zásadne neovplyvnila a výroba pokračuje v rámci ostatných kapacít. Holding vyrába okrem iného drony pre Ukrajinu.

V priemyselnej zóne v pardubickej Robotníckej ulici v piatok zhorela skladovacia hala, oheň zasiahol aj vedľajšiu administratívnu budovu. Požiar sa obišiel bez zranení. Kriminalisti dnes ráno ukončili ohľadanie miesta požiaru a objekt odovzdali späť majiteľovi, povedal hovorca policajného prezídia Jozef Bocán. "Vyšetrovanie ďalej pokračuje," dodal. Popoludní polícia na sieti X požiadala médiá, aby rešpektovali neverejnosť trestného konania a nemedializovali viac či menej overené informácie.

Konateľ spoločnosti LPP Holding Miroslav Žižka Českému rozhlasu-Radiožurnálu povedal, že páchatelia sa do objektu dostali s použitím veľkého kladiva a sekery. "V momente, keď sa začali pohybovať v tej budove, okamžite fungoval detekový systém, hlásič na pult centrálnej ochrany a inicioval sa hlásič na požiar a okamžite zasahovali ako hasiči, tak Polícia Českej republiky," citoval Žižku server iROZHLAS.cz.

Firma už v sobotu odmietla piatkové tvrdenie premiéra Andreja Babiša (ANO), že objekt nebol dostatočne zabezpečený. Areál bol chránený štandardnými aj nadštandardnými bezpečnostnými prvkami v súlade s platnou legislatívou, uviedla Tauberová. Útok podľa nej svojou povahou zodpovedá organizovanému teroristickému aktu, proti ktorému súkromné subjekty nemajú k dispozícii zodpovedajúce právne ani technické prostriedky. Babiš dnes vo videu na sieti X opätovne vyzval firmy vyrábajúce vojenský materiál, aby si zabezpečili svoje areály.

K požiaru sa podľa serveru Aktuálne.cz prihlásila skupina The Earthquake Faction s úmyslom útočiť na výrobu zbraní pre Izrael. Na sieti X bolo v piatok zverejnené video, ktoré údajne založenie požiaru zachytáva. LPP Holding pred niekoľkými rokmi oznámila, že chce v Pardubiciach spoločne s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábať a vyvíjať drony. Spolupráca sa však nikdy nezačala. Tauberová ČTK v sobotu potvrdila, že v Pardubiciach neprebiehala žiadna výroba ani projekty spojené s firmou Elbit Systems.

Firma LPP Holding združuje technologicky zamerané spoločnosti, ktoré prepájajú vývoj, výrobu a integráciu vo vojenskom a civilnom sektore. Zameriava sa napríklad na bezpilotné systémy, zariadenia pre pozemné sily, avioniku, rozpoznávanie tvárí a objektov s využitím umelej inteligencie alebo zariadenia na prevádzku na železnici.

 

Reprezentanti Ondrej Duda, Dávid Krčík a Martin Valjent pred barážovým zápasom proti Kosovu
PIEŠŤANY: Vynášanie Moreny a vítanie jari
Aquaman Henrik v šou Mama, ožeň ma: Uff... Za tieto slová ho ženy zožerú!
Čaká nás ďalšie zdražovanie:
TEST OSOBNOSTI Aký detektív
Lajčák prelomil mlčanie: Epstein
Slovenské vodné nádrže udržia miliardy kubíkov vody: Koľko pitnej vody máme na Slovensku?
FOTO Požiar zbrojovky v Pardubiciach.
OBROVSKÉ škody zbrojovky po požiare v Pardubiciach: Firma prvýkrát prehovorila o stámiliónoch korún
Bomby a granáty mohli
Obliehanie Sarajeva: Boháči z
Dr. Robert Golob, premiér
3. kolo Let´s Dance:
Amanda Peet
Henrik Szabo v šou
Slovenská speváčka v slzách:
Robíte TO pred spaním?
Toto sa deje s
Kúpila si šteniatko, no
NAJŤAŽŠIA otázka pri lúčení
Slováci chcú lepšie susedské
Chudnutie je často veľmi
Koniec luxusu len pre vyvolených? Čínsky miliardár chce jachty predávať za cenu malej Fabie
Najdrahšie auto všetkých čias vyrobil prekvapivo Boeing: Jazdilo iba 13 km/h! (foto)
Šéf ÚRSO sa pustil do Ursuly von der Leyen: Asi nemá dobré podklady, obnoviteľné zdroje nie sú ani lacné, ani stabilné!
Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)
Dávid Hancko v šlágri La Ligy: Online prenos z derby zápasu Real Madrid – Atlético Madrid
Kanonier Šporar zažil hviezdny večer: Slovan natiahol čiernu sériu tápajúcej Podbrezovej
Zapletalová bojovala so svetovou rekordérou: Slovenky vo finále útočili na stupeň víťazov
VIDEO Ďalšia obrovská dráma: Aj tretie štvrťfinále Košíc pod Urpínom rozhodlo až predĺženie
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Nikdy nehovorte toto svojmu šéfovi: jedna veta vás môže stáť miesto
Pravda o vysokých platoch: Toto vám nikto nepovie!
Práve hľadajú zamestnancov na tieto pozície s platom viac ako 2 500 eur
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Čím potrieť veľkonočný mazanec? Rozdiel, ktorý uvidíte ihneď
Ak platíš na internete kartou, tieto dve funkcie si v Chrome hneď zapni. Ich vypnutie môže hackerom uľahčiť cestu k tvojim údajom
5 zlozvykov, ktoré často robíme a kvôli ktorým nám batéria smartfónu degraduje rýchlejšie
Ako sa človek dostal takmer všade na planéte a prežil aj v extrémoch? Vedci hovoria, že gény v tom nehrali hlavnú rolu
Vedci vytvorili „ideálne sklo“. Môže byť extrémne pevné, hoci jeho štruktúra odporuje logike
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Manželovi som objavila sms od asistentky: Myslela som si, že ma podvádza, no pravda bola ešte bolestivejšia
Čaká nás ďalšie zdražovanie:
Bomby a granáty mohli
Obliehanie Sarajeva: Boháči z
Lajčák prelomil mlčanie: Epstein
