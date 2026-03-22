Drsná kampaň dopravného podniku! Na električky namaľoval skóre 0:1 pre chodcov: Chcú tak zabrániť ďalším tragédiám

PRAHA - Po tom, čo minulý týždeň českú Prahu zasiahla tragická nehoda električky, po ktorej zomrela školáčka, sa pražský dopravný podnik orzhodol pre drsnú a šokujúcu kampaň. Na niektoré súpravy električiek v rámci kampane "Neskáč mi pod kolesá" nechal namaľovať skóre 0:1 pre električky, aby tak upozornil chodcov, že pri strete s električkou ťahajú za kratší koniec. Dopravný podnik kampaň obhajuje a tvrdí, že len tento drsný spôsob pomôže znížiť počet nešťastí na električkovej trati.
"Nemáme slov. V piatok 13. marca 2026 došlo k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zomrelo maloleté dievča pod kolesami električky. Táto udalosť otriasla celým dopravným podnikom. Myslíme na rodinu a blízkych v tejto ťažkej chvíli," napísal pražský dopravný podnik na stránke kampane Neskáč mi pod kolesá na sociálnej sieti. Ide o kampaň, ktorou reagujú na nehodu, ktorá mala prvú obeť po strete chodca s električkou, pričom išlo o školáčku. V rámci kampane nalepili na žlté súpravy električiek tabule pripomínajúce informačné panely, ktoré môžeme vidieť na športových podujatiach. Na tabuliach je skóre 0:1 pre električky. Na dopravný prostriedok pritom nalepili aj výstrahy, že chodec nemá vždy prednosť. Drsnou kampaňou chcú poukázať na to, že pri strete s električkou nemá chodec šancu.
"Opäť vás prosíme, aby ste apelovali na svoje deti, aby sa rozhliadali, neprechádzali hneď za električkou, pretože v protismere môže ísť električka, aby nemali nahlas slúchadlá, na hlave kapucňu a nepozerali do telefónu, aby sa sústredili, pretože jedna chyba môže znamenať koniec života a aby nezabudli, že chodec nemá pred električkou prednosť," napísal dopravný podnik vzápätí.
Ešte koncom februára na stránke kampane zverejnili video so zábermi z nehôd z predchádzajúcich rokov. Podľa slov dopravného podniku ale počet stretov medzi chodcami a električkami či autobusmi ubudlo. "Napriek tomu v roku 2025 zaplatili dvaja chodci na svoju nepozornosť najvyššou cenou," dodali.
Podľa ľudí je však kampaň pražského dopravného podniku drsná. Hovorca mestskej organizácie si to nemyslí. "Drsné je to, ako sa určitá časť chodcov v skutočnosti správa, ako riskujú a ignorujú pravidlá cestnej premávky, ktoré sú platné aj pre chodcov. Tým ohrozujú vlastný život a aj zdravie. Pre časť ľudí nie mäkké varovania a výzvy nefungujú," konštatoval hovorca Dopravného podniku mesta Praha Daniel Šabík pre portál novinky.cz. Ako dodal, podľa štatistík podniku je kampaň účinná a počty stretov, vážnych zranení a úmrtí od začiatku kampane klesajú. V roku 2025 zaznamenali o 14,3 percenta menej stretov medzi chodcami a električkami, ako v roku 2024. Celkovo ich bolo 72. V roku 2024 pod kolesami električiek zomreli dvaja chodci, v rokoch 2023 a 2022 to bolo o 2 viac. Až 82 percent minuloročných nehôd skončilo ľahkými zraneniami, ťažko zranených bolo 16 chodcov.
"K zlepšeniu výsledkov bezpochyby prispieva dlhodobá kampaň, ale aj spolupráca s BESIPom (oddelenie českého Ministerstva dopravy koordinujúce činnosti v oblasti bezpečnosti na cestách - pozn. redakcie), českou políciou a spoločné vzdelávanie detí a dôraz na túto problematiku na pravidelných školeniach vodičov," konštatoval dopravný riaditeľ dopravného podniku Jan Barchánek.