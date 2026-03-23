Hrozivé varovanie experta: Ropný šok! Svet je na pokraji energetickej katastrofy

Šéf Medzinárodnej agentúra pre energetiku Fatih Birol
FRANKFURT - Šéf Medzinárodnej agentúry pre energiu varuje pred kolapsom dodávok ropy a plynu. Konflikt na Blízkom východe podľa neho ohrozuje globálnu energetickú bezpečnosť.

Varovanie, ktoré zaznelo naplno

„Čelíme najväčšej hrozbe pre energetickú bezpečnosť v dejinách ľudstva." Takto ostro prehovoril šéf Medzinárodnej agentúra pre energetiku Fatih Birol v rozhovore pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Dlhý čas bol opatrný. Teraz však podľa vlastných slov považuje situáciu za natoľko vážnu, že cíti potrebu „varovať svet“. Zároveň priznal, že politickí lídri podľa neho stále nedoceňujú rozsah problému.

Väčší šok než v 70. rokoch

Birol siahol po historickom prirovnaní, ktoré znepokojuje. Aktuálnu situáciu označil za horšiu než ropné krízy z rokov 1973 a 1979 dokopy.

Podľa jeho slov dnes na trhu chýba približne 11 miliónov barelov ropy denne. V čase spomínaných kríz to bolo spolu asi o milión menej.

Ešte dramatickejší je výpadok plynu. V oblasti Blízkeho východu ide o približne 140 miliárd kubických metrov, čo je takmer dvojnásobok strát po vypuknutí vojny na Ukrajine.

Hormuzský prieliv ako úzke hrdlo

Kľúčovým bodom celej krízy je Hormuzský prieliv. Tento strategický koridor zabezpečuje nielen prepravu ropy a plynu, ale aj ďalších surovín, ako sú hnojivá, síra či hélium.

„Ide o hlavné tepny svetovej ekonomiky a väčšina z nich je dnes prakticky paralyzovaná,“ upozornil Birol.

Aj keby sa napätie zmiernilo, návrat k normálu nebude rýchly. Odstavené ropné polia by sa podľa neho mohli znovu rozbehnúť až po niekoľkých mesiacoch.

Rezervy sa míňajú, ale ešte sú

Agentúra už reagovala uvoľnením 400 miliónov barelov zo strategických zásob. To však podľa Birola nemusí byť konečný krok. „To predstavuje asi 20 percent našich rezerv. Stále máme k dispozícii zvyšných 80 percent,“ uviedol.

Menej jazdiť, viac pracovať z domu

Riešenia sa netýkajú len vlád. Podľa IEA by mali reagovať aj obyvatelia.

Odporúčania sú jasné: obmedziť jazdy autom a viac využívať prácu z domu. Rýchle zvýšenie ťažby v Európe pritom neprichádza do úvahy. „Aj keby sa nové ložiská začali hľadať okamžite, potrvá približne desať rokov, kým sa ropa dostane na trh,“ upozornil.

Kritika Nemecka

Birol otvorene skritizoval aj energetickú politiku Nemecka. Podľa neho krajina urobila zásadnú chybu, keď odstavila jadrové elektrárne. „Hovorím to už takmer 20 rokov. Bol to obrovský strategický omyl,“ zdôraznil.

Dodal, že situácia by dnes bola miernejšia, keby jadrové zdroje zostali v prevádzke.

Nádej v nových technológiách

Riešenie do budúcnosti vidí v malých modulárnych reaktoroch, ktoré by sa mohli objaviť na trhu začiatkom 30. rokov.

Zároveň pripomenul historickú skúsenosť: po ropných šokoch v 70. rokoch sa výrazne znížila spotreba palív v doprave.

Podľa neho by aj súčasná kríza mohla prinútiť priemysel aj domácnosti k zásadným zmenám.

Súvisiace články

Nákladné lode sa plavia
AKTUÁLNE Iránska armáda hrozí úplným uzavretím Hormuzského prielivu
Zahraničné
Bombardér B-1 amerického letectva
Británia spochybňuje izraelské tvrdenia: Neexistujú dôkazy, že by Irán mohol zasiahnuť Londýn
Zahraničné
Benjamin Netanjahu
Izraelský premiér žiada svet o pomoc: Iránske rakety cielili na sväté miesta, režim treba zastaviť
Zahraničné
Tošimicu Motegi
Japonský minister potvrdil prepustenie rukojemníka z Iránu: Vo väzbe však naďalej ostáva novinár
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Debata v Mama, ožeň ma sa zvrhla: Putá a bičík? V posteli som dračica... zaznelo pred svokrou
Debata v Mama, ožeň ma sa zvrhla: Putá a bičík? V posteli som dračica... zaznelo pred svokrou
Prominenti
O 100 dní sa v Banskej Bystrici zíde hokejbalová juniorská elita
O 100 dní sa v Banskej Bystrici zíde hokejbalová juniorská elita
Šport
TK strany Sloboda a Solidarita na tému: Dostalo sa nám do rúk škandalózne USB
TK strany Sloboda a Solidarita na tému: Dostalo sa nám do rúk škandalózne USB
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Prezident Slovenskej republiky Peter
Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorou sa ruší nahradenie ÚOO
Domáce
Volebný súboj o prevzatie
Volebný súboj o prevzatie vlády začína byť MIMORIADNE napínavý: Tesnejší PRIESKUM ste ešte nevideli!
Domáce
FOTO Jazda, ktorá mohla skončiť
Jazda, ktorá mohla skončiť tragicky: Opitý vodič zišiel s autom z cesty a prevrátil sa
Domáce
Voľby 2026: Róbert Čibrik chce zastaviť úpadok Šale, kandiduje na primátora
Voľby 2026: Róbert Čibrik chce zastaviť úpadok Šale, kandiduje na primátora
Nitra

Zahraničné

Ilustračné foto
Európska únia neotáľa: Odstrihla Maďarsko od citlivých rokovaní pre obavy z úniku
Zahraničné
Šéf Medzinárodnej agentúra pre
Hrozivé varovanie experta: Ropný šok! Svet je na pokraji energetickej katastrofy
Zahraničné
Vladimir Putin
Desivé varovanie experta: Svet sa musí pripraviť na Putinov odchod! TAKTO to vysvetlil
Zahraničné
Putin zablahoželal Kimovi: Vyjadril
Putin zablahoželal Kimovi: Vyjadril aj záujem o prehĺbenie vzťahov s KĽDR
Zahraničné

Prominenti

3. kolo Let´s Dance
Červený koberec Let's Dance: Zvodná Zuzana Šebová a pamätáte si ešte Petru Marko? Aha, ako vyzerá!
Domáci prominenti
Zuzana Šarmírová zo šou
Debata v Mama, ožeň ma sa zvrhla: Putá a bičík? V posteli som dračica... zaznelo pred svokrou
Domáci prominenti
Herecký svet v smútku:
Herecký svet v smútku: Zomrela herečka (†51) zo seriálu Smallville!
Zahraniční prominenti
Sami Sheen
Dcéra Charlieho Sheena predviedla dokonalú postavu: S*xi zadoček a... Toto je jej nový priateľ?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Najväčší trapas na letisku!
Najväčší trapas na letisku! Otec prepašoval synovi do batoha TÚTO 30-centimetrovú vec, smial sa aj personál
Zaujímavosti
Šváb prežije bez hlavy
Šváb prežije bez hlavy a kolibrík lieta dozadu: 12 neuveriteľných faktov o zvieratách
dromedar.sk
Kúpila bundu z druhej
Kúpila bundu z druhej ruky a našla v nej stroj času: TOTO sa ukrývalo vo vreckách celých 20 rokov!
Zaujímavosti
Nostradamus to videl už
Nostradamus to videl už pred stáročiami: Mrazivé proroctvo o TOMTO štáte! Hrozí vojna, ktorú NIKTO nezastaví?
Zaujímavosti

Dobré správy

Založenie e-shopu nikdy nebolo
Založenie e-shopu nikdy nebolo jednoduchšie: Výrazne pomôže Shoptet aj umelá inteligencia
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichádza nová tradícia?
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

Ekonomika

Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!
Slováci vystavili vláde jasné vysvedčenie: Štát ako dobrý hospodár? Zabudnite! (prieskum)
Slováci vystavili vláde jasné vysvedčenie: Štát ako dobrý hospodár? Zabudnite! (prieskum)
Koniec luxusu len pre vyvolených? Čínsky miliardár chce jachty predávať za cenu malej Fabie
Koniec luxusu len pre vyvolených? Čínsky miliardár chce jachty predávať za cenu malej Fabie
Najdrahšie auto všetkých čias vyrobil prekvapivo Boeing: Jazdilo iba 13 km/h! (foto)
Najdrahšie auto všetkých čias vyrobil prekvapivo Boeing: Jazdilo iba 13 km/h! (foto)

Šport

VIDEO Kandidát na gól roka! Prenádherná akcia slovenského mladíka, komentátor takmer zošalel
VIDEO Kandidát na gól roka! Prenádherná akcia slovenského mladíka, komentátor takmer zošalel
Zámorské súťaže
VIDEO Weiss pred zápasom dvadsaťročia na adresu Calzonu: Pre mňa ako pre otca je to neodpustiteľné
VIDEO Weiss pred zápasom dvadsaťročia na adresu Calzonu: Pre mňa ako pre otca je to neodpustiteľné
Slovensko
Špekulácie sa nakoniec naplnili: Kostelník skončil na lavičke Tatrana Prešov
Špekulácie sa nakoniec naplnili: Kostelník skončil na lavičke Tatrana Prešov
Niké liga
Pogačar dosiahol nemožné: Po premiérovom triumfe v Sanreme ale naznačil, že sa sem už nikdy nevráti
Pogačar dosiahol nemožné: Po premiérovom triumfe v Sanreme ale naznačil, že sa sem už nikdy nevráti
Miláno - San Remo

Auto-moto

Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky

Kariéra a motivácia

Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Pracovný pohovor
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Kariera.sk TS
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Rady, tipy a triky
Nikdy nehovorte toto svojmu šéfovi: jedna veta vás môže stáť miesto
Nikdy nehovorte toto svojmu šéfovi: jedna veta vás môže stáť miesto
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Rady a tipy
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Rady a tipy

Technológie

Vedci objavili prírodnú látku, ktorá potláča hlad ako Ozempic. Práve toto vysvetľuje, prečo hady vydržia mesiace bez jedla
Vedci objavili prírodnú látku, ktorá potláča hlad ako Ozempic. Práve toto vysvetľuje, prečo hady vydržia mesiace bez jedla
Veda a výskum
Mysleli si, že sú anonymní. Platili za zakázaný obsah, práve ich začala riešiť polícia v 23 krajinách
Mysleli si, že sú anonymní. Platili za zakázaný obsah, práve ich začala riešiť polícia v 23 krajinách
Bezpečnosť
13 000 nových rakiet schopných zasiahnuť USA. Mení sa globálna rovnováha síl
13 000 nových rakiet schopných zasiahnuť USA. Mení sa globálna rovnováha síl
Výzbroj a zbrane
Zabudni na Kindle. Týchto 6 jednoduchých trikov premení tvoj Android mobil na pohodlnú čítačku kníh
Zabudni na Kindle. Týchto 6 jednoduchých trikov premení tvoj Android mobil na pohodlnú čítačku kníh
Android

Bývanie

Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť

Pre kutilov

Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Záhrada
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Dvor a záhrada
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Záhrada
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Dvor a záhrada

