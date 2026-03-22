ONLINE 48-hodinové ULTIMÁTUM od Trumpa pre Irán: Napätie graduje! Teherán má na dostrel už aj EURÓPU

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump dal v nedeľu Iránu 48-hodinové ultimátum na „úplné otvorenie“ Hormuzského prielivu. V opačnom prípade Spojené štáty „zasiahnu a zničia“ elektrárne v Iráne, informujú o tom agentúry AP a AFP.
6:23 Izraelská armáda v nedeľu uviedla, že jej sily nadránom spustili novú vlnu úderov na iránske hlavné mesto Teherán - len niekoľko hodín po tom, čo iránske rakety zasiahli dve izraelské mestá na juhu krajiny. Informuje o tom agentúra AFP a stanica Sky News.
6:21 Saudskoarabské ministerstvo obrany v nedeľu uviedlo, že krajina v okolí hlavného mesta Rijád zaznamenala tri balistické rakety, informuje o tom agentúra AFP.
6:19 Najmenej 64 ľudí prišlo o život pri útoku na zdravotnícke zariadenie v Sudáne, uviedla v sobotu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informujú o tom agentúry AFP a DPA.
6:15 Iránske ozbrojené sily v nedeľu opätovne pohrozili cielením na energetickú a odsoľovaciu infraštruktúru krajín v regióne po tom, čo sa americký prezident Donald Trump zaviazal „zničiť“ elektrárne v islamskej republike v prípade, že sa Hormuzský prieliv opäť neotvorí do 48 hodín. Informuje o tom agentúra AFP.
6:13 Pokus Iránu o útok na britsko-americkú základňu na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne ukazuje, že sú aj európske metropoly ako Berlín, Paríž či Rím na dostrel paľby zo strany Teheránu, upozornil v sobotu náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir. Informuje o tom agentúra DPA. „Irán odpálil dvojstupňovú medzikontinentálnu balistickú strelu s doletom 4000 kilometrov smerom k americkému cieľu na ostrove Diego Garcia,“ uviedol Zamir. „Tieto strely nie sú určené na útok na Izrael... Ich dolet dosahuje európske hlavné mestá – Berlín, Paríž a Rím sú všetky v dosahu priameho ohrozenia,“ upozornil.
6:10 Saudská Arábia nariadila v sobotu iránskemu diplomatovi - vojenskému atašé a trom členom jeho tímu, aby túto krajinu opustili. K tomuto kroku došlo v čase, keď Saudská Arábia i jej susedné krajiny Perzského zálivu čelia iránskym odvetným úderom za americko-izraelské vojenské útoky, informuje o tom agentúra AFP.
6:08 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu prisľúbil, že Izrael bude pokračovať v útokoch na svojich nepriateľov po tom, čo si dva priame zásahy iránskych rakiet na juhu Izraela vyžiadali desiatky zranených. Informuje o tom agentúra AFP.
6:05 Približne 60 ľudí utrpelo v sobotu večer zranenia v dôsledku najnovšieho iránskeho raketového útoku na mesto Arad na juhu Izraela, uviedli tamojšie záchranné zložky. Informujú o tom agentúry AFP a DPA, ako aj portálu Times of Israel.
„Ak Irán do 48 HODÍN od tohto presného okamihu ÚPLNE NEOTVORÍ Hormuzský prieliv, BEZ OHROZENIA, Spojené štáty americké zaútočia a zničia ich mnohé ELEKTRÁRNE, POČNÚC NAJVÄČŠOU!“ napísal Trump v príspevku na svojej sieti Truth Social. Stalo sa tak len deň po tom, čo prezident USA hovoril o „ukončení“ vojny na Blízkom východe, konštatuje stanica Sky News.
Blokáda Hormuzského prielivu zo strany Iránu, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a plynu, a početné útoky na ropnú a plynárenskú infraštruktúru na Blízkom východe spôsobili prudký nárast cien energií. Irán tento strategický prieliv fakticky uzavrel v reakcii na americko-izraelské útoky, čo prinútilo krajiny závislé od tejto námornej trasy hľadať alternatívne cesty a čerpať zo zásob.