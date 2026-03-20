CNN: Americké bojové lietadlo F-35 muselo núdzovo pristáť po iránskom zásahu

WASHINGTON/TEHERÁN - Americké bojové lietadlo F-35 muselo núdzovo pristáť po tom, ako ho zasiahla iránska paľba, píše spravodajský web CNN s odvolaním sa na dva informované zdroje. Iránske revolučné gardy vo vyhlásení uviedli, že stroj zasiahli a poškodili.
Hovorca regionálneho veliteľstva amerických ozbrojených síl CENTCOM Tim Hawkins uviedol, že lietadlo sa zúčastnilo bojovej misie nad Iránom a muselo núdzovo pristáť. Incident, ktorý sa skončil bezpečným pristátím, je podľa neho predmetom vyšetrovania. Stav pilota je stabilizovaný, dodal Hawkins. Ak sa potvrdí, že americké lietadlo skutočne zasiahla iránska paľba, bol by to prvý takýto prípad od začiatku konfliktu 28. februára. Strojmi F-35, ktoré môžu stáť až 100 miliónov dolárov, disponujú USA aj Izrael.
USA prišli už aj o iné lietadlá
USA v terajšej vojne doteraz prišli o iné lietadlá, avšak o žiadnom z nich nie je známe, že by bolo zasiahnuté nepriateľskou paľbou. Tri americké stíhačky F-15 omylom zostrelila kuvajtská protivzdušná obrana, pričom všetkých šesť členov posádok sa bezpečne katapultovalo. Minulý týždeň havarovalo v západnom Iraku tankovacie lietadlo KC-135. Hoci príčina zrútenia nebola úplne objasnená, americká armáda uviedla, že k incidentu "nedošlo v dôsledku nepriateľskej paľby ani paľby do vlastných radov". Všetkých šesť členov posádky na palube KC-135 zahynulo.
Spojené štáty a Izrael začali posledný februárový deň údermi proti Iránu, ktoré zažehli regionálny konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvete začali drony, balistickými strelami a raketami útočiť nielen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkom východe, ale aj na civilné ciele vrátane ropnej infraštruktúry v okolitých arabských krajinách.