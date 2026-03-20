Škandál na škole: Tajomníčka sa vyspala s tínedžerom (13)! Tvrdila, že má väčší penis ako jej manžel

DENVER - Na škole v americkom Colorade riešia vážny prípad, ktorý sa mal rozvíjať potajomky celé mesiace. Vyšetrovanie odhalilo sériu udalostí, ktoré teraz preveruje polícia.
Podozrenia na dlhodobé zneužívanie
Polícia pátra po 34-ročnej Brende Mezaovej, ktorá pracovala ako tajomníčka na Franklin Middle School v meste Greeley v štáte Colorado. Podľa vyšetrovateľov mala udržiavať opakovaný sexuálny kontakt s 13-ročným žiakom.
Prípad sa podľa dostupných informácií rozvíjal niekoľko mesiacov. Žena mala chlapca postupne manipulovať a nadviazať s ním vzťah, ktorý vyústil do viacerých stretnutí mimo školy.
Stretnutia mimo školy a dodávanie alkoholu
Podľa zistení polície dochádzalo k incidentom najmä v jej aute. Žena mala mladistvému poskytovať alkohol aj marihuanu, pričom prvé sexuálne stretnutie sa odohralo na parkovisku pri obchodnom centre, píše Daily Star.
Ďalšie stretnutia mali nasledovať v parku, kde podľa výpovede chlapca opäť užívali drogy. Následne ho žena odviezla domov.
Komunikácia a výmena správ
Vzťah sa začal po tom, čo si žiak počas sviatkov našiel jej profil na Instagrame. Nasledovala intenzívna komunikácia vrátane flirtovania a výmeny explicitných materiálov.
Podľa vyšetrovateľov si dvojica medzi koncom januára a polovicou februára opakovane vymieňala správy s vyznaniami lásky – celkovo desiatky krát.
Žena mala podľa výpovede chlapca prekračovať hranice aj v osobnej komunikácii. Tvrdila mu napríklad, že jeho penis je väčší než jej manžela. Chlapec túto poznámku označil za trápnu, no vo vzťahu pokračoval.
Priznanie a následný zásah
Na prípad upozornil anonymný podnet začiatkom februára. Po konfrontácii doma žena priznala manželovi, že bola pod vplyvom drog a mala nevhodný kontakt s tínedžerom. Ten následne kontaktoval políciu.
Spočiatku tvrdila, že k pohlavnému styku takmer došlo, no neskôr priznala, že k nemu skutočne došlo.
Po zapojení školy a polície poslala chlapcovi správu, aby si vymazal jej číslo. Ten jej neskôr napísal, že cíti vinu a bude musieť hovoriť s rodičmi. Odpovedala mu: „Viem, prepáč.“
Prišla o prácu, polícia ju hľadá
Meza, ktorá začínala ako suplujúca učiteľka a od roku 2020 pôsobila ako školníčka, bola okamžite postavená mimo služby a do konca februára prepustená.
Polícia ju po úvodnom výsluchu nedokáže nájsť. Jej manžel pri dopravnej kontrole 11. marca uviedol, že netuší, kde sa nachádza, a smeroval k mexickej hranici.
Hrozia jej vážne obvinenia
Vyšetrovatelia jej pripisujú celkovo 12 trestných činov vrátane sexuálneho zneužívania dieťaťa, navádzania prostredníctvom internetu, manipulácie s dôkazmi a ohrozovania mravnej výchovy mladistvého.
Školský obvod Greeley-Evans School District 6 uviedol, že s políciou spolupracuje a zdôraznil, že bezpečnosť žiakov je jeho najvyššou prioritou.