Streda18. marec 2026, meniny má Eduard, zajtra Jozef

Koniec vplyvu Pekingu? Japonsko a USA budú rokovať o spoločnej ťažbe vzácnych nerastov v hlbokých vodách

Ilustračný obrázok
(Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, SITA/Takashi Aoyama/Pool Photo via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TOKIO - Japonská premiérka Sanae Takaičiová v stredu oznámila, že na stretnutí s prezidentom USA Donaldom Trumpom tento týždeň bude diskutovať o spoločnej ťažbe vzácnych nerastov v hlbokých vodách Tichého oceánu. Minulý mesiac sa totiž Japoncom podarilo úspešne získať sediment obsahujúci 17 kovov používaných v elektrických vozidlách, pevných diskoch, raketách a ďalších technológiách, informuje o tom agentúra AFP.

Usadeninu vytiahli z hĺbky 6000 metrov počas testovacej misie pri ostrove Minami Torišima, ktorý sa nachádza až 2000 kilometrov od metropoly Tokio. Japonsko a Spojené štáty, podobne ako mnohé ďalšie krajiny, sa snažia znížiť svoju závislosť od Číny pri získavaní týchto vzácnych minerálov. „Diskutovali sme o ťažbe týchto zdrojov, keď prezident Trump navštívil Japonsko v októbri minulého roka, a od februára sa začali konkrétne rokovania o spolupráci pri ťažbe morských minerálov,“ povedala Takaičiová.

„Vzácne nerasty vo vodách okolo Minami Torišimy sú jedným z cieľov tohto úsilia... očakávam, že táto téma bude aj súčasťou nadchádzajúceho japonsko-amerického summitu,“ naplánovaného na štvrtok, dodala. Sediment obsahujúci vzácne minerály vyzdvihla vedecká vrtná loď, ktorá v januári vyplávala k Minami Torišime, kde je predpoklad, že vody v okolí ostrova obsahujú bohaté zásoby cenných minerálov.

Napätie kvôli Taiwanu

Misia sa uskutočnila v čase, keď Peking zvýšil tlak na Japonsko po tom, čo Takaičiová v novembri naznačila, že Tokio môže vojensky zareagovať na prípadný útok na Taiwan, o ktorom Peking hovorí, že si ho podrobí silou. Čína následne zablokovala export materiálov „dvojakého použitia“ – teda takých, ktoré môžu mať aj vojenské využitie – do Japonska, čo vyvolalo obavy z toho, že Peking môže obmedziť dodávky vzácnych nerastov.

Ten totiž dlhodobo využíva svoju dominanciu v ťažbe vzácnych nerastov ako geopolitický nástroj, napríklad aj v obchodnej vojne s USA. Minulý mesiac Spojené štáty predstavili partnerstvo v oblasti kritických minerálov s Európskou úniou a Japonskom po stretnutí vo Washingtone, vyvolanom rastúcimi obavami z dominantného postavenia Číny v tomto odvetví.

Viac o téme: Rokovanie USADonald TrumpJaponskoNerastySanae Takaičiová
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Zoznam TV

Prominenti
Prominenti
Basketbal

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Regióny

Zahraničné

Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné

Prominenti

Domáci prominenti
Zahraniční prominenti
Domáci prominenti
Osobnosti

Zaujímavosti

Zaujímavosti
Zaujímavosti
vysetrenie.sk
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Domáce
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Domáce

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Stream naživo

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu