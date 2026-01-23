Starmer kritizuje Trumpa! Ide o jeho výroky o britských vojakoch v Afganistane

LONDÝN - Britský premiér Keir Starmer v piatok kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa pre jeho výroky, že britskí vojaci sa počas vojny v Afganistane vyhýbali frontovej línii. Trumpovo tvrdenie označil Starmer za urážlivé. Píše agentúra AFP.
Trump sa k účasti vojakov NATO v Afganistane vyjadril v rozhovore pre televíziu Fox News odvysielanom vo štvrtok. Inváziou do Afganistanu Spojené štáty a ich spojenci reagovali na teroristické útoky z 11. septembra 2001. Ide o jediný prípad v histórii NATO, keď členský štát aktivoval článok päť Washingtonskej zmluvy o kolektívnej obrane. Vo vojenských operáciách v Afganistane pôsobilo viacero členských štátov NATO vrátane Británie, ktorá tam prišla o 457 vojakov a počas 20 rokov sa tam vystriedalo celkovo 150.000 príslušníkov jej armády.
Povedia, že do Afganistanu poslali nejakých vojakov
„Povedia, že do Afganistanu poslali nejakých vojakov,“ uviedol Trump pre americkú televíziu s odkazom na spojencov z NATO. „A oni to urobili, avšak stáli trochu pozadu, trochu mimo frontových línií,“ uviedol americký prezident, čím vyvolal pobúrenie naprieč britskou politickou scénou. Trump tiež zopakoval svoje tvrdenie, že NATO nepríde Spojeným štátom na pomoc, ak o to požiadajú. Starmer v reakcii vzdal hold všetkým britským obetiam bojov v Afganistane. „Mnohí boli aj zranení, niektorí s doživotnými následkami, a preto považujem výroky prezidenta Trumpa za urážlivé a úprimne povedané, hrozné, a neprekvapuje ma, že spôsobili takú bolesť blízkym tých, ktorí boli zabití alebo zranení,“ vyhlásil a zdôraznil, že pokiaľ by sa takto vyjadril on sám, ospravedlnil by sa.
Okrem Starmera Trumpove výroky odsúdil rad ďalších britských politikov. Minister obrany John Healey na sieti X napísal, že britskí vojaci, ktorí zahynuli, boli „hrdinovia, čo položili svoje životy v službe nášmu národu“. Zástupca ministra pre ozbrojené sily Al Carns, ktorý slúžil päťkrát v Afganistane, povedal, že Trumpove slová sú „úplne smiešne“. Minister starostlivosti Stephen Kinnock očakáva, že Starmer túto otázku predostrie Trumpovi.
Trumpov dlhoročný podporovateľ a líder opozičnej strany Reform UK Nigel Farage na sieti X napísal, že Trump sa mýli, a zdôraznil, že britské sily bojovali v Afganistane statočne 20 rokov po boku Američanov. Predsedníčka opozičných konzervatívcov Kemi Badenochová uviedla, že Trumpove výroky sú „úplne nezmyselné“ a oslabujú alianciu.