Sýrska armáda postupuje: Prebrala kontrolu nad územím pri Aleppe, Kurdi hlásia porušenie dohody

DAJR HÁFIR - Sýrska armáda oznámila, že jej jednotky v sobotu prevzali kontrolu nad časťou regiónu východne od mesta Aleppo. Stalo sa tak po tom, ako kurdské sily v piatok súhlasili, že sa z tejto oblasti po niekoľkých dňoch bojov stiahnu. Iinformujú o tom správy agentúr AFP a AP.
Vo vyhlásení pre štátnu televíziu sýrska armáda uviedla, že prevzala kontrolu nad „34 dedinami a mestami“ východne od Aleppa vrátane kľúčových štvrtí Dajr Háfir a Maskana, ako aj vojenského letiska. Kurdské Sýrske demokratické sily (SDF) však neskôr uviedli, že armáda vstúpila do spomínaných dvoch miest skôr, ako sa ich jednotky z oblastí stihli úplne stiahnuť. Armádu obvinili z nedodržania termínu stanoveného v dohode o ústupe vojakov z danej oblasti.
SDF vo svojom vyhlásení uviedli, že dohoda stanovila prímerie a 48-hodinovú lehotu na stiahnutie ich síl z daných oblastí. Vyhlásili však, že vláda ešte pred dokončením tohto procesu vyslala do oblasti svoje vojenské konvoje, ktoré zaútočili na ich bojovníkov, čo si podľa SDF vyžiadalo viacero obetí na ich strane. „Vytvorilo to veľmi nebezpečnú situáciu s potenciálne vážnymi dôsledkami,“ varovali SDF vo svojom vyhlásení s tým, že v Maskane naďalej pokračujú boje.
SDF sa sťahujú zo sporných oblastí
Damask však tiež obvinil SDF z porušenia dohody a útoku na armádnu hliadku pri Maskane, pri ktorom podľa armády zahynuli dvaja jej vojaci. SDF sú blízkym spojencom USA a zohrávali vedúcu úlohu v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Veliteľ SDF Mazlúm Abdi v piatok informoval, že jeho jednotky sa zo sporných oblastí v severnej časti krajiny presunú do oblasti východne od rieky Eufrat. Povedal, že tento krok je reakciou na výzvy „priateľských krajín a sprostredkovateľov“.
Sýrsky dočasný prezident Ahmad Šara zároveň ešte v piatok vydal výnos posilňujúci práva kurdského obyvateľstva. Išlo o prvé formálne uznanie práv Kurdov od získania nezávislosti Sýrie v roku 1946. Výnos uvádza, že Kurdi sú „neoddeliteľnou a integrálnou súčasťou“ Sýrie, kde po desaťročia trpeli marginalizáciou a utláčaním zo strany bývalých vládcov. Výnos ďalej ustanovil kurdčinu za jeden z národných jazykov, ktorý sa môže vyučovať na verejných školách v oblastiach, kde je táto menšina početne zastúpená.
Výnos podľa Kurdov nestačí
Kurdská správa však vyhlásila, že výnos „nespĺňa očakávania a nádeje sýrskeho ľudu“. Podľa nej totiž práva nie sú chránené dočasnými výnosmi, ale trvalou zmenou ústavy, ktorá by vyjadrovala vôľu ľudu a všetkých zložiek spoločnosti. Kurdi sú najpočetnejšou etnickou menšinou v Sýrii a žijú hlavne na severovýchode krajiny, kde sa nachádza väčšina zásob ropy a zemného plynu.