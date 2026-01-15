Čo sa stalo na ISS? NASA prvýkrát v histórii stiahla astronautov pre zdravotné problémy! Prípad vyvoláva otázky

MYS CANAVERAL - Po prvýkrát v histórii existencie Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) sa stalo, že jej posádka sa predčasne vrátila na Zem zo zdravotných dôvodov. Problémy mal mať jeden z astronautov misie Crew-11. Čo presne sa na ISS stalo a aké zdravotné problémy prinútili časť jej osadenstva predčasne sa vrátiť na Zem, jasné nie je.
Loď Dragon súkromnej spoločnosti SpaceX dosadla na hladinu pomocou padákov neďaleko San Diega dnes o 09.41 h SEČ. Na Zem dopravila amerických astronautov Zenu Cardmanovú (38) a Michaela Finckeho (58), japonského astronauta Kimiju Juja (55) a ruského kozmonauta Olega Platonova (39). Tí na ISS prišli 1. augusta 2025 v rámci jedenásteho letu kozmickej lode Crew Dragon (Crew-11) a pôvodne mali na stanici zostať do polovice februára.
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) ich však predčasne stiahol z misie pre bližšie nešpecifikované zdravotné problémy jedného z jej členov. Napriek tomu, že podľa oficálnych údajov má problémy len jeden z členov, vrátiť sa musela celá misia. Systém totiž neumožňuje individuálnu evakuáciu jednotlivca.
Ide vôbec o prvú takúto evakuáciu pre čisto zdravotné dôvody od začiatku plnej prevádzky ISS v novembri 2000. NASA bližšie detaily prezradiť nechce. Nevie sa ani to, ktorého zo štvorice astronautov sa problémy týkajú. Zdôraznili však, že nešlo o núdzovú evakuáciu, ale "krok maximálnej opatrnosti."
„Nebudem hovoriť o žiadnom konkrétnom astronautovi, ani o žiadnej konkrétnej diagnóze,“ povedal hlavný lekár NASA James JD Polk. NASA sa odvoláva na obavy o súkromie. Podľa Polka je astronaut v stabilizovanom stave, no riziká spojené s pobytom na orbite bez jasnej diagnózy boli vyhodnotené ako príliš vysoké na to, aby misia pokračovala podľa pôvodného plánu, píše Arch Technika.
V minulosti zvládli vyriešiť niektoré problémy
Astronauti na vesmírnej stanici obvykle zostávajú šesť až osem mesiacov a majú prístup k základnému zdravotníckemu vybaveniu a liekom pre niektoré typy naliehavých prípadov. Okrem toho sú tiež vyškolení na to, aby vedeli previesť napríklad krvnú transfúziu, vykonať ultrazvukové vyšetrenie či použiť defibrilátor. Bývalý astronaut a lekár Tom Marshburn v roku 2021 uviedol, že lekárska starostlivosť dostupná na ISS sa podobá tej, ktorú by mohol poskytnúť záchranár počas prepravy do nemocnice.
Urobiť detailné vyšetrenie nejasných stavov a vykonať presnú diagnostiku v niektorých prípadoch však možné nie je. Podmienky na stanici, kde je mikrogravitácia, sú totiž iné, ako na Zemi a symptómy ochorení sa môžu prejavovať inak.
Predčasný návrat misie na zem pre zdravotné problémy jedného z členov vyvoláva otázky aj preto, že v minulosti sa ukázalo, že posádka je schopná na stanici vyriešiť aj závažnejšie prípady, bolo diagnostikovanie krvnej zrazeniny v roku 2018 alebo neurologický problém v roku 2021. V týchto prípadoch misie neboli ukončené predčasne, ale astronauti zostali na ISS ešte celé mesiace.
Zatiaľ pokračujú v trojici
Na ISS zostali len traja ľudia, ruskí kozmonauti Sergej Kuď-Sverčkov a Sergej Mikajev a americký astronaut Chris Williams. Tí na stanicu prišli v novembri, na ISS ich dopravila ruská loď Sojuz. Ich návrat je plánovaný na leto 2026.
Príchod misie SpaceX Crew-12 s novým tímom astronautov bol pôvodne naplánovaný na budúci mesiac. Šéf NASA Jared Isaacman však uviedol, že NASA a SpaceX zvažujú možnosti, ako posunúť štart Crew-12 zo súčasného cieľového dátumu 15. februára na skorší termín.
Vo svojich začiatkoch fungovala ISS s trojčlennou posádkou bežne, neskôr sa počet členov zvýšil na šesť a od roku 2020 je ich sedem.