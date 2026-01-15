Kvôli situácii v Iráne sa zíde Bezpečnostná rada OSN

NEW YORK - Na žiadosť Spojených štátov sa dnes popoludní k brífinku o situácii v Iráne stretne Bezpečnostná rada OSN. Podľa agentúry AFP to oznámilo somálske predsedníctvo tohto vrcholného orgánu OSN. Iránom od konca decembra zmietajú demonštrácie, proti ktorým iránske sily tvrdo zasahujú. Americký prezident Donald Trump krajine v minulých dňoch Teheránu opakovane pohrozil tvrdými krokmi, ak bude tamojší režim zabíjať demonštrantov a popravovať zadržaných.
Demonštrácie sa pôvodne začali pre rozhorčenie z poklesu hodnoty iránskej meny. Protesty sa postupne rozšírili do všetkých regiónov krajiny, pričom proti protestujúcim zasahujú bezpečnostné zložky. Podľa stredajších údajov ľudskoprávnej organizácie Iran Human Rights (IHR) sídliacej v Nórsku iránske bezpečnostné zložky doteraz zabili najmenej 3428 protestujúcich.
Situácia v Iráne je napätá
Situácia v Iráne je mimoriadne napätá, európske krajiny vyzvali svojich občanov, aby islamskú republiku kvôli bezpečnostnej situácii okamžite opustili. České ministerstvo zahraničia k podobnému kroku pristúpilo v pondelok, Spojené štáty vyzvali Američanov na opustenie Iránu v utorok.