MIMORIADNY ONLINE Mierovú dohodu brzdí podľa Trumpa Ukrajina a nie Rusko

WASHINGTON - Možnú mierovú dohodu brzdí Ukrajina a nie Rusko. V dnes zverejnenom rozhovore s agentúrou Reuters to vyhlásil prezident Spojených štátov Donald Trump. Ten uviedol, že zatiaľ čo ruský šéf Kremľa Vladimir Putin, z ktorého rozkazu ruské vojská vo februári 2022 vpadli na Ukrajinu, je k dohode pripravený, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je rezervovanejší. Rusko v rámci dohody požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas vrátane územia, ktoré ruskí vojaci počas invázie doteraz nedobyli. Ukrajina sa svojho územia vzdať nechce. Situáciu sledujeme online.
"Myslím, že (Putin) je pripravený uzavrieť dohodu," povedal Trump. "Ukrajina je podľa mňa k dohode menej pripravená," uviedol. "Zelenskyj," odpovedal Trump na otázku, prečo americké sprostredkovanie doteraz neviedlo k ukončeniu najväčšieho vojenského konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny.
Reuters poznamenal, že Trumpove nové vyjadrenia naznačujú jeho obnovenú frustráciu z ukrajinského prezidenta. Obaja prezidenti majú neľahké vzťahy. Agentúra ďalej uviedla, že Trump býva ochotnejší prijať Putinove ubezpečenia ako naopak iní americkí spojenci, čo naopak frustruje Kyjev, Európanov či amerických zákonodarcov vrátane niektorých republikánov.
V decembri Reuters informoval o tom, že americké tajné služby varujú, že Putin neopustil svoj cieľ ovládnuť celú Ukrajinu a opäť získať niektoré časti Európy, ktoré v minulosti patrili do sovietskej sféry vplyvu.