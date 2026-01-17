Sobota17. január 2026, meniny má Nataša, zajtra Bohdana

Európa ako spasiteľ: Po Ukrajine sa ozvala o POMOC ďalšia krajina, ako odpovie Brusel?

BRUSEL/CARACAS – Začiatkom nového roku podnikli Spojené štáty letecký útok na Venezuelu. Cieľom bolo v prvom rade zajať prezidenta Nicolása Madura a zlomiť export drog z krajiny. Maduro sa už nachádza v Spojených štátoch a Washington zablokoval venezuelské prístavy. V tejto neľahkej situácii Venezuela žiada o pomoc krajiny na druhej strane sveta.

Pre krajinu ležiacu v severnej časti Južnej Ameriky sa rok 2026 začal ako zo zlého sna. Na Venezuelu zaútočili Spojené štáty. Dňa 3. januára spustil Washington Operáciu Absolútne Odhodlanie (Absolute Resolve) na ciele v severnej časti krajiny. Následne prenikli špeciálne jednotky do rezidencie prezidenta Nicolása Madura a zajali ho spolu s manželkou Ciliou Floresovou. 

Oboch následne letecky prepravili do New Yorku. Obvinili ich z narkoterorizmu a v súčasnej dobe sú vo väzbe. Niektorí analytici, aj priamo z USA, celý útok spochybnili a uviedli, že išlo o porušenie Charty OSN a suverenitu Venezuely. 

Spolupráca cez pol sveta  

Po týchto udalostiach Venezuela žiada o pomoc Európsku úniu. Krajina presadzuje nový program spolupráce s európskymi krajinami. Venezuelský minister zahraničných vecí Yván Gil Pinto informoval, že jeho krajina je pripravená zaviesť nové formy spolupráce konkrétne s Európskou úniou, Spojeným kráľovstvom a Švajčiarskom. Na zasadnutí, ktoré sa konalo v Caracase, bola prítomná aj súčasná prezidentka Delcy Rodriguezová. 

"Sme pripravení zaviesť novú agendu intenzívnej práce pre dobro Venezuely a všetkých národov Európy," vyhlásil Gil. 

Nový program spolupráce medzi Venezuelou a Európskou úniou sa má zameriavať na integráciu, spoločný rozvoj a zlepšenie hospodárskych a politických vzťahov. Cieľom je stabilizácia situácie v krajine a zlepšenie hospodárskej situácie. 

