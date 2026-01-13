Utorok13. január 2026, meniny má Rastislav, zajtra Radovan, Radovana

Hrozí rozpad NATO: Trump zadal vypracovať plány na inváziu do Grónska! Generáli hovoria o šialenstve

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. (Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon)
WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump opäť rozvíril medzinárodné vody. Podľa britských médií dal pokyn pripraviť vojenský scenár pre prípad prevzatia Grónska. Plán však naráža na tvrdý odpor v samotnej americkej armáde, kde ho niektorí generáli označujú za nelegálny a neuskutočniteľný.

„Či sa im to páči alebo nie“

Donald Trump dal najavo, že otázku Grónska berie mimoriadne vážne. Počas víkendového vystúpenia sa vyjadril bez diplomatických obalov: Spojené štáty podľa neho „urobia niečo“ bez ohľadu na postoj dotknutých strán.

„Rád by som uzavrel dohodu. Ale ak to nepôjde jednoduchou cestou, pôjdeme tou tvrdou,“ odkázal prezident. Jeho slová mnohí pochopili ako otvorenú hrozbu použitia sily.

Armáda má pripravovať scenár invázie

Ako informuje britský denník Mail on Sunday, Trump mal poveriť Joint Special Operations Command, elitnú zložku americkej armády zodpovednú za špeciálne operácie, aby pripravila plán vojenského zásahu v Grónsku.

Vedenie ozbrojených síl však podľa zdrojov novín reagovalo s veľkým znepokojením. Generálny štáb má považovať predstavu ozbrojeného prevzatia územia spojenca v NATO za extrémne problematickú.

„Šialené a nelegálne“

Jedna z diplomatických osôb oboznámených so situáciou opísala náladu v armáde bez servítky. Podľa nej viacerí vysokopostavení dôstojníci považujú Trumpov plán za „šialený a nelegálny“.

„Snažia sa ho zamestnať inými veľkými vojenskými témami, napríklad Iránom. Hovoria, že je to ako vyjednávať s päťročným dieťaťom,“ uviedol zdroj pre Mail on Sunday.

Najhorší scenár by rozbil NATO

Podľa informácií denníka sa v rámci príprav analyzovali viaceré varianty vývoja. Takzvaný eskalačný scenár ráta s použitím politického nátlaku alebo dokonca vojenskej sily s cieľom prerušiť väzby Grónska na Dánsko.

V jednej z diplomatických depeší je tento variant označený za „najhorší možný vývoj“, ktorý by mohol viesť k deštrukcii NATO zvnútra.

Kompromis, ktorý sa nečaká

Druhá možnosť, označovaná ako kompromisná, by predpokladala, že Dánsko súhlasí s neobmedzeným vojenským prístupom Spojených štátov ku Grónsku, pričom by zároveň zablokovalo akýkoľvek vplyv Ruska a Číny.

Aj samotní diplomati však pripúšťajú, že takýto vývoj je v súčasnosti mimoriadne nepravdepodobný.

Kodaň: Grónsko nie je na predaj

Dánska premiérka Mette Frederiksen reagovala na Trumpove vyjadrenia jednoznačne. Opakovane zdôraznila, že Grónsko nie je obchodným artiklom.

„Grónsko patrí Grónsku,“ odkázala. Pripomenula, že ide o autonómne územie v rámci Dánskeho kráľovstva a o jeho budúcnosti môžu rozhodovať výhradne samotní Grónčania.

Téma, ktorá sa nekončí

Trump sa o Grónsko zaujíma dlhodobo a jeho vyhlásenia vyvolávajú napätie nielen v Európe, ale aj v samotných Spojených štátoch. Najnovšie informácie naznačujú, že spor sa presúva z roviny politickej rétoriky do roviny konkrétnych vojenských úvah – hoci zatiaľ narážajú na odpor vlastnej armády.

