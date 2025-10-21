Nemecko v šoku! Tínedžer utrpel smrteľné zranenia pri potýčke v supermarkete: Polícia zadržala útočníka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BERLÍN - Tínedžer utrpel smrteľné zranenia pri potýčke v supermarkete v západonemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, informovali v pondelok večer tamojšie úrady. Informuje o tom agentúra DPA.
Polícia po roztržke zadržala 33-ročného podozrivého v meste Lemgo. Prokuratúra i polícia potvrdili, že prípad vyšetrujú ako vraždu. Miestni predstavitelia uviedli, že obaja muži sa najskôr pohádali na parkovisku supermarketu. Konfrontácia pokračovala v obchode pri pokladni, kde podozrivý zaútočil na tínedžera ostrým predmetom. Mladík utrpel smrteľné zranenia. Úrady nezverejnili vek obete a príčina sporu je v súčasnosti nejasná, no príslušné orgány ju vyšetrujú.