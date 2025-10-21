Tornádo pri Paríži si vyžiadalo ľudský život: Desiatky zranených a veľké materiálne škody

PARÍŽ - Jedna osoba zahynula na následky tornáda vo francúzskom departemente Val-d’Oise severne od Paríža, potvrdil v pondelok minister vnútra Laurent Nuňez. Desať ďalších osôb utrpelo zranenia, uviedli tamojšie úrady. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
„Náhle tornádo mimoriadnej intenzity zasiahlo viacero obcí v departemente Val-d’Oise a vyžiadalo si jeden ľudský život a niekoľko ďalších osôb bolo ťažko zranených. Situáciu pozorne sledujem a podporujem zvolených zástupcov, záchranárov na mieste a postihnutých obyvateľov. Rodine zosnulej osoby vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ uviedol Nuňez na platforme X.
Regionálny prokurátor Guirec Le Bras pre AFP upresnil, že obeťou je 23-ročný stavebný robotník, pričom zranenia utrpelo aj desať ďalších ľudí - z toho štyria sú v kritickom stave. Tornádo prevrátilo žeriavy a strhlo strechy budov, uviedli úrady.