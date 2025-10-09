MIMORIADNY ONLINE MIMORIADNY ONLINE Masívny dronový ruský útok na Ukrajinu: Kyjev žiada spojencov o viac zbraní

KYJEV - Vedúca ukrajinskej misie pri Severoatlantickej aliancii (NATO) Aljona Hetmančuková v stredu vyzvala európskych spojencov, aby zvýšili nákupy amerických zbraní pre Kyjev. Podľa nej iba Spojené štáty dokážu dodať kľúčové prostriedky potrebné na odrazenie ruských útokov. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
10:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko, že útokmi na energetickú sieť a železničnú infraštruktúru, ktoré sa v posledných týždňoch zintenzívnili, chce na Ukrajine „zasiať chaos“. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.
09:14 Ruské útoky zabili 5 ľudí, zranili 19 ľudí a zasiahli prístavnú a energetickú infraštruktúru na Ukrajine. Podľa ukrajinských vzdušných síl ruské sily v noci vypustili 112 útočných a návnadových dronov typu Shahed.
07:27 „Masívny“ ruský útok v Sumskej oblasti zabil 3 ľudí a zranil 2. Séria „masívnych nepriateľských útokov“ zameraných na vidiecke komunity v severovýchodnom pohraničnom regióne spôsobila obete a zničila civilnú infraštruktúru, uviedol guvernér Oleh Hryhorov.
06:41 V ruskom plynárenskom závode vypukol požiar po hlásenom útoku dronom. V plynárenskom závode Lukoil Korobkovsky v Kotove v Rusku údajne vypukol požiar po hlásenom útoku dronom v noci z 9. októbra.
06:15 „Európske členské štáty NATO nie sú schopné nahradiť ani typy, ani objem, ani rýchlosť dodávok. Nie je to tak, že uprednostňujeme americké zbrane pred francúzskymi, nemeckými alebo inými európskymi zbraňami – problém je v tom, že žiadame USA o zbrane, ktoré európske krajiny nemôžu poskytnúť,“ ozrejmila Hetmančuková.
Výzva ukrajinskej veľvyslankyne pri NATO prichádza krátko pred stretnutím krajín podporujúcich Kyjev na budúci týždeň v Bruseli. Európske krajiny nakupujú pre Ukrajinu americké zbrane v rámci programu, ktorý v júli iniciovali prezident USA Donald Trump a šéf NATO Mark Rutte. Niekoľko krajín Aliancie už zaplatilo štyri balíky s americkým vojenským vybavením pre Kyjev v celkovej výške približne dve miliardy dolárov (1,7 miliardy eur).
Ukrajina žiada viac amerických zbraní
Kyjev uviedol, že sa spolieha najmä na Spojené štáty, pokiaľ ide o životne dôležitú protivzdušnú obranu a rakety s dlhším doletom, zatiaľ čo Rusko zintenzívnilo svoje letecké bombardovanie Ukrajiny. „Americké zbrane zostávajú kľúčové,“ zdôraznila Hetmančuková. Podľa vlastných slov dúfa, že na budúcotýždňovom stretnutí v Bruseli sa podarí dohodnúť na financovaní zbraní v hodnote ďalšej miliardy dolárov.
Program na nákup amerických zbraní pre Ukrajinu vznikol v čase, keď sa Trump čoraz viac pohoršoval nad ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ktorý podľa neho zdržiaval mierové snahy. Napriek zmene jeho postoja však Washington prakticky prestal financovať dodávky zbraní pre Ukrajinu a celé bremeno presunul na Európu, poznamenala AFP. Hetmančuková doplnila, že nemá ďalšie informácie o správach, podľa ktorých Trump zvažuje dodanie rakiet Tomahawk, schopných zasiahnuť ciele hlboko na území Ruska. „Dôležitým bodom je jasne dať Rusom najavo, že všetko je možné. Všetky možnosti sú na stole,“ konštatovala.