Rekordný Eurojackpot má nového majiteľa: Kto vyhral 120 miliónov, o ktoré sa nemusí deliť

BERLÍN – Utorkové žrebovanie Eurojackpotu prinieslo historický moment. Padol maximálny možný jackpot vo výške 120 miliónov eur a celý balík si odnáša jediný hráč z Berlína. Stačil mu jeden tiket a sedem správne tipnutých čísel.
Od augusta sa v hre Eurojackpot hromadili stávky, pretože nikomu sa nepodarilo uhádnuť kompletnú výhernú kombináciu. Tentoraz mal však šťastie tipujúci z nemeckej metropoly, ktorý trafil čísla 7, 8, 31, 32, 33 a dodatkové čísla 10 a 11. O výhre informovala spoločnosť WestLotto..
Eurojackpot má nastavený strop na 120 miliónov eur. Ak ho nikto nevyhrá, peniaze sa presúvajú do nižšej kategórie, čo postupne zvyšuje aj tamojšie výhry. Naposledy padol maximálny jackpot v máji tohto roka, a aj vtedy putoval do Nemecka.
Do Eurojackpotu sa zapája 19 európskych krajín vrátane Slovenska. Žrebovanie prebieha dvakrát do týždňa – v utorok a v piatok. Šanca na hlavnú výhru je pritom extrémne malá, len 1 ku 140 miliónom. Na Slovensku sa však už štyria hráči dokázali dostať k milionárskym sumám vďaka druhej výhernej kategórii