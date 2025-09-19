Civilizácie v juhovýchodnej Ázii vysušovali mŕtvych, môže ísť o najstaršie múmie

Ľudia v Číne a ďalších starovekých civilizáciách v juhovýchodnej Ázii vysušovali mŕtvych dymom, aby zachovali ich telá a umožnili kontakt s dušami zomrelých. Vzorky zachovaných kostí majú viac ako 10-tisíc rokov, čo naznačuje, že sa mumifikácia v Ázii vykonávala tisíce rokov pred Egypťanmi, napísala agentúra AFP.
