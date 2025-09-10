Streda10. september 2025, meniny má Oleg, zajtra Bystrík

MIMORIADNY ONLINE Poľsko zaútočilo na drony, narušili jeho priestor! Obyvatelia, nevychádzajte z domu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

BERLÍN - Nemecko spustí novú „iniciatívu hlbokého úderu“ s cieľom poskytnúť Ukrajine „niekoľko tisíc dronov s dlhým doletom“, ktoré jej pomôžu odraziť ruskú inváziu. V utorok počas stretnutia spojencov Kyjeva v Londýne to oznámil nemecký minister obrany Boris Pistorius. Informuje o tom správa z agentúry AFP. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE 

7:43 Poľská polícia dnes okolo 5:40 našla poškodený dron vo východopoľskej dedine Czosnówka, ktorá leží neďaleko hraníc s Bieloruskom. Uviedol to server denníka Gazeta Wyborcza s odvolaním sa na oblastnú políciu. Varšava v noci na dnes informovala o tom, že jej ozbrojené sily zostrelili bezpilotné lietadlá, ktoré narušili poľský vzdušný priestor v čase ruských útokov proti Ukrajine.

"Je to malý objekt, nedošlo k požiaru, nehrozí žiadne nebezpečenstvo," uviedol hovorca hasičskej služby televízii TVN24.

Poľská armáda vyzvala obyvateľov, aby sa v prípade nálezu zvyškov dronov k troskám nepribližovali, neprenášali ich a nedotýkali sa ich. Poľská polícia je v stave pohotovosti vo vojvodstvách Podlaskom, Lublinskom, Podkarpatskom a Mazovskom.

7:08 Kvôli údajnému vniknutiu ruských dronov do poľského vzdušného priestoru bola v noci na stredu dočasne prerušená prevádzka na štyroch letiskách v Poľsku: v mestách Rzeszów a Lublin a na dvoch letiskách vo Varšave, informovala britská stanica BBC.

6:50 Spojené štáty sú pripravené rozšíriť clá zamerané na kupcov ruskej ropy – ak EÚ podnikne podobné kroky –, aby takto zasiahli príjmy, ktoré Rusko potrebuje na financovanie vojny na Ukrajine. Agentúre AFP to v utorok povedal nemenovaný americký predstaviteľ.

Prezident USA Donald Trump sa počas rokovaní medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Európskej únie v pondelok a utorok zapojil do diskusií a nadniesol možnosť zavedenia ciel vo výške 50 až 100 percent na kupcov ropy, ako sú Čína a India, uviedol citovaný zdroj.

6:30 Poľská armáda označila narušenie vzdušného priestoru Poľskej republiky, ku ktorému došlo v noci na stredu, za „akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť občanov.“ Armáda to uviedla vo vyhlásení, ktoré zverejnila aj na sociálnych sieťach. Citovala z neho i agentúra AFP.

„V dôsledku dnešného útoku Ruskej federácie na ukrajinské územie došlo k bezprecedentnému narušeniu poľského vzdušného priestoru dronmi. Ide o akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť našich občanov,“ informovalo operačné velenie poľských ozbrojených síl.

Poľsko tvrdí, že zostrelilo drony, ktoré narušili jeho vzdušný priestor

Pri ruských útokoch na Ukrajinu opakovane narušili poľský vzdušný priestor drony. Uviedla to dnes krátko pred 4:00 SELČ poľská armáda a neskôr tiež premiér Donald Tusk, ktorý informoval o situácii generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Operačné veliteľstvo armády uviedlo, že nariadilo proti bezpilotným prostriedkom použiť zbrane a časť z nich bola zostrelená. Armáda vyzvala obyvateľov niektorých oblastí, aby nevychádzali.

Armáda uviedla, že v súvislosti s ruskými útokmi na Ukrajinu v noci na dnes nastalo "bezprecedentné" narušenie poľského vzdušného priestoru. "Je to akt agresie, ktorý predstavoval skutočné ohrozenie bezpečnosti našich občanov," uviedlo operačné veliteľstvo poľskej armády. Už skôr v noci armáda uviedla, že nechala proti niektorým bezpilotným prostriedkom použiť zbrane. "Časť dronov, ktoré vnikli do nášho vzdušného priestoru, bola zostrelená," uviedlo veliteľstvo s tým, že teraz sa snažia nájsť miesta, kam trosky dopadli. "Zdôrazňujeme, že operácia armády stále trvá, a vyzývame vás, aby ste zostali doma," uviedla armáda okolo 4. hodiny SELČ. Podľa nej sa výzva najviac týka troch vojvodstiev na východe krajiny.

"Prebieha operácia súvisiaca s opakovaným narušením poľského vzdušného priestoru. Armáda proti objektom použila zbrane," uviedol okolo 4: 30 SELČ poľský premiér Tusk. Uviedol, že je v kontakte s prezidentom Karolom Nawrockim. Krátko pred 6: 00 SELČ napísal na sieti X, že "operácia trvá". Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uviedol, že Poľsko je v kontakte s veliteľstvom NATO.

Podľa agentúry Reuters, ktorá cituje záznamy amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA), bola v noci prerušená civilná prevádzka na štyroch poľských letiskách "kvôli neplánovanej vojenskej aktivite s cieľom zaručiť štátnu bezpečnosť". Obmedzenie sa týka aj varšavského letiska Fryderyka Chopina, ktoré na svojich stránkach informuje, že neodbavuje lety. Kvôli zásahom armády totiž bola uzavretá časť poľského vzdušného priestoru.

Ukrajinské letectvo krátko po polnoci SELČ podľa agentúry Reuters vydalo oznámenie, že ruské drony vleteli do poľského vzdušného priestoru. Varovalo tiež pred tým, že by ruské bezpilotné prostriedky mohli zasiahnuť mesto Zamosť na východe krajiny. Neskôr však príspevok vymazalo. Počas utorkového večera ukrajinské letectvo tiež uviedlo, že dronovému útoku z Ruska čelí hlavné mesto Kyjev. Varovanie pred údermi zo vzduchu počas noci bolo vyhlásené aj na území Ľvovskej a Volyňskej oblasti, ktoré susedia s Poľskom.

Nemecko poskytne Ukrajine drony

„V rámci tejto iniciatívy uzatvárame s ukrajinskými podnikmi viacero zmlúv v celkovej hodnote 300 miliónov eur,“ vyhlásil Pistorius. Nemecko podľa neho „rozširuje schopnosti Ukrajiny oslabiť ruskú vojenskú mašinériu vo vnútrozemí a poskytuje účinnú obranu“.

AFP pripomína, že nemecký kancelár Friedrich Merz ešte v máji počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prisľúbil, že Berlín pomôže Kyjevu vyvinúť nové zbrane s dlhým doletom, ktoré budú môcť zasiahnuť ciele na ruskom území. Merz vtedy povedal, že ministri obrany oboch krajín podpíšu memorandum o porozumení týkajúce sa výroby zbraňových systémov s dlhým doletom.

Na utorkovom zasadnutí v Londýne britský minister obrany John Healey uviedol, že Spojené kráľovstvo bude aj naďalej posielať Kyjevu jednosmerné útočné drony, ktoré sú „životne dôležité pre obranu Ukrajiny“.

„V priebehu nasledujúcich 12 mesiacov bude Spojené kráľovstvo financovať dodávku tisícov jednosmerných útočných dronov s dlhým doletom, vyrobených v Británii, a podporí tak naše 100-ročné partnerstvo s Ukrajinou,“ ozrejmil Healey.

Viac o téme: VojnaRuskoNemeckoPoľskoUkrajinaDrony
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zostrelený dron v poľskom
Drony vleteli do Poľska: Armáda strieľa, letiská zatvorené! Vláda mimoriadne zasadá
Zahraničné
Ďalší rozkol vo vládnej
Ďalší rozkol vo vládnej koalícii? SNS žiada Fica, aby zmenil svoj postoj k Ukrajine
Domáce
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina pod
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina pod paľbou dronov: Obyvatelia museli utekať do krytov, škody hlásia aj zo Záporožia
Zahraničné
Milan Majerský
KDH dúfa, že stretnutie Fica so Zelenským prinesie posilnenie vzťahov s Ukrajinou
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

KDH kritizuje tretí konsolidačný balík, ktorý predstavil Ladislav Kamenický
KDH kritizuje tretí konsolidačný balík, ktorý predstavil Ladislav Kamenický
Správy
Progresívne Slovensko reaguje na tretí konsolidačný balík
Progresívne Slovensko reaguje na tretí konsolidačný balík
Správy
Divadlo Nová scéna uvedie pôvodnú hudobnú rozprávku Tom a Lola
Divadlo Nová scéna uvedie pôvodnú hudobnú rozprávku Tom a Lola
Správy

Domáce správy

Vláda bude rokovať o
Vláda bude rokovať o dôchodku aj obchvatoch Pezinka a Modry
Domáce
Na Slovensku pribúdajú prípady
Na Slovensku pribúdajú prípady čierneho kašľa: Zaočkovanosť klesá! Najviac ohrozené sú malé deti
Domáce
Na diaľnici D2 došlo
Z kamiónu zostal po nehode len šrot! Polícia vyšetruje, čo sa stalo
Domáce
SMÚTOK v STVR: Zomrela dlhoročná redaktorka! Pripravovala aj legendárnu reláciu, ktorú vysielajú dodnes
SMÚTOK v STVR: Zomrela dlhoročná redaktorka! Pripravovala aj legendárnu reláciu, ktorú vysielajú dodnes
Bratislava

Zahraničné

AKTUALIZOVANÉ Muhammad bin Abdarrahmán Ál
Katar si vyhradzuje právo reagovať Izrael: Macron, Starmer a Wadephul útok v Dauhe odsúdili
Zahraničné
Kim Čong-un
Kim Čong-un potvrdil pokračovanie jadrového programu Severnej Kórey
Zahraničné
Muž dobodal mladú Ukrajinku:
Muž dobodal mladú Ukrajinku: Teraz mu hrozí trest smrti
Zahraničné
Zostrelený dron v poľskom
Drony vleteli do Poľska: Armáda strieľa, letiská zatvorené! Vláda mimoriadne zasadá
Zahraničné

Prominenti

Teyana Taylor
Naozaj prišla slávna speváčka v TOMTO?! FOTO Zabalená vo vreci na ODPADKY
Zahraniční prominenti
Šokujúce VIDEÁ slovenskej herečky:
Šokujúce VIDEÁ slovenskej herečky: Šteniatka na hubovej omáčke či kopance do psov? Máme vyjadrenie!
Domáci prominenti
Prichytený u KONKURENCIE! Známy
Prichytený u KONKURENCIE! Známy markizák po KONCI v televízii: Nový flek?
Domáci prominenti
Rozchod českých hercov po
Rozchod českých hercov po 15 rokoch: On siahol po alkohole, ona skončila na psychiatrii!
Osobnosti

Zaujímavosti

Nová štúdia prišla s
Nová štúdia prišla s vysvetlením, čo vidíme v okamihu smrti: Naozaj sa nám premietne pred očami celý život?
Zaujímavosti
Nevinné maškrty ohrozujú mužskú
Nevinné maškrty ohrozujú mužskú plodnosť: Spracované jedlo devastuje spermie už po týždňoch!
Zaujímavosti
Týchto 13 potravín je
Týchto 13 potravín je NAJLEPŠOU výživou pre váš mozog
vysetrenie.sk
Španielsky turista nalieval pivo
Poburujúce VIDEO zo safari: Španielsky turista nalieval slonovi pivo, ešte sa tým pochválil na sociálnej sieti!
Zaujímavosti

Dobré správy

Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk

Ekonomika

Padnú úroky ešte nižšie? Vypočítajte si, čo by to urobilo s hypotékou!
Padnú úroky ešte nižšie? Vypočítajte si, čo by to urobilo s hypotékou!
Kamenický predstavil konsolidačný balík: Zvýši sa DPH na nezdravé potraviny, zmrazia sa 13. dôchodky! (prehľad)
Kamenický predstavil konsolidačný balík: Zvýši sa DPH na nezdravé potraviny, zmrazia sa 13. dôchodky! (prehľad)
Prídeme o voľno počas ďalších sviatkov? Stále je z čoho škrtať, upozorňujú analytici!
Prídeme o voľno počas ďalších sviatkov? Stále je z čoho škrtať, upozorňujú analytici!
V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)
V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)

Šport

CR7 a spol. zarmútili Maďarsko: Nóri jedenástimi gólmi totálne potupili súpera, Francúzsko tŕplo
CR7 a spol. zarmútili Maďarsko: Nóri jedenástimi gólmi totálne potupili súpera, Francúzsko tŕplo
MS vo futbale
VIDEO Ani penaltový gól v nadstavení Slovensku radosť nezobral: Sokolíci obratom potešili fanúšikov
VIDEO Ani penaltový gól v nadstavení Slovensku radosť nezobral: Sokolíci obratom potešili fanúšikov
ME vo futbale do 21 rokov
Škriniar má v Turecku nového trénera: Fenerbahce oznámil meno nástupcu Mourinha
Škriniar má v Turecku nového trénera: Fenerbahce oznámil meno nástupcu Mourinha
Ostatné
Nepríjemná komplikácia zasiahla španielskeho majstra: Barcelona musí vytiahnuť náhradný plán
Nepríjemná komplikácia zasiahla španielskeho majstra: Barcelona musí vytiahnuť náhradný plán
La Liga

Auto-moto

Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Novinky
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Predstavujeme
BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
Predstavujeme
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Home office sa nemení na minulosť, ale dostáva jasné pravidlá
Home office sa nemení na minulosť, ale dostáva jasné pravidlá
Pracovné prostredie
IT už nie je istotou: Koniec zlatej éry programátorov?
IT už nie je istotou: Koniec zlatej éry programátorov?
Aktuality
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Rady a tipy
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Výber receptov

Technológie

Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Veda a výskum
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
Technológie
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
Aplikácie a hry
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
Technológie

Bývanie

Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?

Pre kutilov

Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Stavebný materiál
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
Záhrada
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Záhrada
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jeden z najroztomilejších párov nafotil sexy zábery: Mladý slovenský herec nevie zo svojej novej partnerky spustiť oči
Slovenské celebrity
Jeden z najroztomilejších párov nafotil sexy zábery: Mladý slovenský herec nevie zo svojej novej partnerky spustiť oči
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zostrelený dron v poľskom
Zahraničné
Drony vleteli do Poľska: Armáda strieľa, letiská zatvorené! Vláda mimoriadne zasadá
Na Slovensku pribúdajú prípady
Domáce
Na Slovensku pribúdajú prípady čierneho kašľa: Zaočkovanosť klesá! Najviac ohrozené sú malé deti
MIMORIADNY ONLINE Poľsko zaútočilo
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Poľsko zaútočilo na drony, narušili jeho priestor! Obyvatelia, nevychádzajte z domu
Vladimir Putin
Zahraničné
Vojenskí experti varujú: Putin má ďalší plán! Pozor by si mali dávať najmä TIETO európske štáty

Ďalšie zo Zoznamu