MIMORIADNY ONLINE Poľsko zaútočilo na drony, narušili jeho priestor! Obyvatelia, nevychádzajte z domu

BERLÍN - Nemecko spustí novú „iniciatívu hlbokého úderu“ s cieľom poskytnúť Ukrajine „niekoľko tisíc dronov s dlhým doletom“, ktoré jej pomôžu odraziť ruskú inváziu. V utorok počas stretnutia spojencov Kyjeva v Londýne to oznámil nemecký minister obrany Boris Pistorius. Informuje o tom správa z agentúry AFP. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:43 Poľská polícia dnes okolo 5:40 našla poškodený dron vo východopoľskej dedine Czosnówka, ktorá leží neďaleko hraníc s Bieloruskom. Uviedol to server denníka Gazeta Wyborcza s odvolaním sa na oblastnú políciu. Varšava v noci na dnes informovala o tom, že jej ozbrojené sily zostrelili bezpilotné lietadlá, ktoré narušili poľský vzdušný priestor v čase ruských útokov proti Ukrajine.
"Je to malý objekt, nedošlo k požiaru, nehrozí žiadne nebezpečenstvo," uviedol hovorca hasičskej služby televízii TVN24.
Poľská armáda vyzvala obyvateľov, aby sa v prípade nálezu zvyškov dronov k troskám nepribližovali, neprenášali ich a nedotýkali sa ich. Poľská polícia je v stave pohotovosti vo vojvodstvách Podlaskom, Lublinskom, Podkarpatskom a Mazovskom.
7:08 Kvôli údajnému vniknutiu ruských dronov do poľského vzdušného priestoru bola v noci na stredu dočasne prerušená prevádzka na štyroch letiskách v Poľsku: v mestách Rzeszów a Lublin a na dvoch letiskách vo Varšave, informovala britská stanica BBC.
6:50 Spojené štáty sú pripravené rozšíriť clá zamerané na kupcov ruskej ropy – ak EÚ podnikne podobné kroky –, aby takto zasiahli príjmy, ktoré Rusko potrebuje na financovanie vojny na Ukrajine. Agentúre AFP to v utorok povedal nemenovaný americký predstaviteľ.
Prezident USA Donald Trump sa počas rokovaní medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Európskej únie v pondelok a utorok zapojil do diskusií a nadniesol možnosť zavedenia ciel vo výške 50 až 100 percent na kupcov ropy, ako sú Čína a India, uviedol citovaný zdroj.
6:30 Poľská armáda označila narušenie vzdušného priestoru Poľskej republiky, ku ktorému došlo v noci na stredu, za „akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť občanov.“ Armáda to uviedla vo vyhlásení, ktoré zverejnila aj na sociálnych sieťach. Citovala z neho i agentúra AFP.
„V dôsledku dnešného útoku Ruskej federácie na ukrajinské územie došlo k bezprecedentnému narušeniu poľského vzdušného priestoru dronmi. Ide o akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť našich občanov,“ informovalo operačné velenie poľských ozbrojených síl.
Poľsko tvrdí, že zostrelilo drony, ktoré narušili jeho vzdušný priestor
Pri ruských útokoch na Ukrajinu opakovane narušili poľský vzdušný priestor drony. Uviedla to dnes krátko pred 4:00 SELČ poľská armáda a neskôr tiež premiér Donald Tusk, ktorý informoval o situácii generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Operačné veliteľstvo armády uviedlo, že nariadilo proti bezpilotným prostriedkom použiť zbrane a časť z nich bola zostrelená. Armáda vyzvala obyvateľov niektorých oblastí, aby nevychádzali.
Armáda uviedla, že v súvislosti s ruskými útokmi na Ukrajinu v noci na dnes nastalo "bezprecedentné" narušenie poľského vzdušného priestoru. "Je to akt agresie, ktorý predstavoval skutočné ohrozenie bezpečnosti našich občanov," uviedlo operačné veliteľstvo poľskej armády. Už skôr v noci armáda uviedla, že nechala proti niektorým bezpilotným prostriedkom použiť zbrane. "Časť dronov, ktoré vnikli do nášho vzdušného priestoru, bola zostrelená," uviedlo veliteľstvo s tým, že teraz sa snažia nájsť miesta, kam trosky dopadli. "Zdôrazňujeme, že operácia armády stále trvá, a vyzývame vás, aby ste zostali doma," uviedla armáda okolo 4. hodiny SELČ. Podľa nej sa výzva najviac týka troch vojvodstiev na východe krajiny.
"Prebieha operácia súvisiaca s opakovaným narušením poľského vzdušného priestoru. Armáda proti objektom použila zbrane," uviedol okolo 4: 30 SELČ poľský premiér Tusk. Uviedol, že je v kontakte s prezidentom Karolom Nawrockim. Krátko pred 6: 00 SELČ napísal na sieti X, že "operácia trvá". Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uviedol, že Poľsko je v kontakte s veliteľstvom NATO.
Podľa agentúry Reuters, ktorá cituje záznamy amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA), bola v noci prerušená civilná prevádzka na štyroch poľských letiskách "kvôli neplánovanej vojenskej aktivite s cieľom zaručiť štátnu bezpečnosť". Obmedzenie sa týka aj varšavského letiska Fryderyka Chopina, ktoré na svojich stránkach informuje, že neodbavuje lety. Kvôli zásahom armády totiž bola uzavretá časť poľského vzdušného priestoru.
Ukrajinské letectvo krátko po polnoci SELČ podľa agentúry Reuters vydalo oznámenie, že ruské drony vleteli do poľského vzdušného priestoru. Varovalo tiež pred tým, že by ruské bezpilotné prostriedky mohli zasiahnuť mesto Zamosť na východe krajiny. Neskôr však príspevok vymazalo. Počas utorkového večera ukrajinské letectvo tiež uviedlo, že dronovému útoku z Ruska čelí hlavné mesto Kyjev. Varovanie pred údermi zo vzduchu počas noci bolo vyhlásené aj na území Ľvovskej a Volyňskej oblasti, ktoré susedia s Poľskom.
Nemecko poskytne Ukrajine drony
„V rámci tejto iniciatívy uzatvárame s ukrajinskými podnikmi viacero zmlúv v celkovej hodnote 300 miliónov eur,“ vyhlásil Pistorius. Nemecko podľa neho „rozširuje schopnosti Ukrajiny oslabiť ruskú vojenskú mašinériu vo vnútrozemí a poskytuje účinnú obranu“.
AFP pripomína, že nemecký kancelár Friedrich Merz ešte v máji počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prisľúbil, že Berlín pomôže Kyjevu vyvinúť nové zbrane s dlhým doletom, ktoré budú môcť zasiahnuť ciele na ruskom území. Merz vtedy povedal, že ministri obrany oboch krajín podpíšu memorandum o porozumení týkajúce sa výroby zbraňových systémov s dlhým doletom.
Na utorkovom zasadnutí v Londýne britský minister obrany John Healey uviedol, že Spojené kráľovstvo bude aj naďalej posielať Kyjevu jednosmerné útočné drony, ktoré sú „životne dôležité pre obranu Ukrajiny“.
„V priebehu nasledujúcich 12 mesiacov bude Spojené kráľovstvo financovať dodávku tisícov jednosmerných útočných dronov s dlhým doletom, vyrobených v Británii, a podporí tak naše 100-ročné partnerstvo s Ukrajinou,“ ozrejmil Healey.