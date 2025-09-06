Sobota6. september 2025, meniny má Alica, zajtra Marianna

Čechov zabáva aj pohoršuje dopravná tabuľa: FOTO Pozrite, čo sa jej autorom podarilo za preklep

NOVÝ JIČÍN - Našich českých susedov už niekoľko mesiacov zabáva ale aj pohoršuje dopravná značka, ktorá nemá obdobu. Reč je o tabuli na kruhovom objazde v Novom Jičíne - na prvý pohľad vyzerá v poriadku a nelíši sa od iných podobných značiek, Keď sa však na ňu pozriete lepšie, všimnete si, že má poprehadzované písmená.

Konkrétne sú na tabuli zamenené písmená S a Š. Z Valašského Meziříčí urobili „Valasšké Meziříčí“. Tento krkolomný preklep väčšina ľudí nevie ani poriadne vysloviť. „Po ceste číslo 57 v smere z Nového Jičína na Valašské Meziříčí denne prejdú tisíce áut. Chybu si pritom všimol len málokto a ceduľa tam stojí už od septembra 2024,“ upozornila televízia CNN Prima News.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ľudia v komentároch okomentovali preklep, ktorý sa podaril výrobcom tabule, vtipne. "Taký problém my s dyslexiou a dysgrafiou nemáme. Chybu som tam videl až na piatykrát,“ uviedol jeden z nich. „Keď pridáte na výplatách, tak pridajú na gramatike,“ dodal ďalší.

Televízia upozornila, že nejde o prvý preklep, ktorý sa v Novom Jičíne takto "zadaril". Pred časom na smerovej tabuli napríklad miestnu časť Straník napísali bez písmena „T“. Rovnako tak na smerovej tabuli zabudli písmeno v slove „obyvateľ“.

