MIMORIADNY ONLINE Rusko nemá záujem o mierové rokovania: Útoky pokračujú! Zelenskyj rokoval s lídrami

MOSKVA — Najnovšie útoky ruských síl na Kyjev dokazujú, že Moskva nemá záujem rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Vo štvrtok to vyhlásila talianska premiérka Giorgia Meloniová, informujeme na základe správy agentúry ANSA. Situáciu sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:05 Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo potenciálny predaj 3350 striel s plochou dráhou letu dlhého doletu ERAM odpaľovaných z lietadiel Ukrajine v celkovej hodnote 825 miliónov dolárov (približne 706 miliónov eur) a súvisiaceho vybavenia. Informujeme na základe štvrtkového oznámenia Agentúry pre spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti (DSCA), ktorá patrí pod ministerstvo obrany. Ukrajina na tento nákup využije finančné prostriedky z Dánska, Holandska a Nórska, ako aj z finančného programu FMF rezortu diplomacie USA. Hlavnými dodávateľmi budú spoločnosti Zone 5 Technologies a CoAspire.
6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj usporiadal vo štvrtok virtuálne koordinačné stretnutie s lídrami Poľska, Litvy, Lotyšska, Estónska a Dánska. Hlavnými témami rokovaní boli bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, dlhodobá podpora armády a zvýšený tlak na Rusko. Informujeme na základe tlačovej správy Kancelárie prezidenta Ukrajiny.
Taliansko stojí pri Ukrajine v jej boji proti agresii Ruska, tvrdí Meloniová
„Intenzívne útoky na Kyjev ukazujú, kto stojí na strane mieru a kto nemá v úmysle ísť cestou rokovaní,“ napísala Meloniová na sociálnej sieti X. Zdôraznila, že Taliansko stojí pri Ukrajine v jej boji proti agresii Ruska. „Myslíme na ukrajinský ľud, civilistov a rodiny nevinných obetí, vrátane detí, ktoré sa stali obeťami nezmyselných ruských útokov,“ dodala. Pri nočných dronových a raketových úderoch na Kyjev zahynulo najmenej 21 ľudí a desiatky ďalších utrpelo zranenia, uvádza stanica BBC. Zasiahnuté boli aj sídla misie Európskej únie na Ukrajine a Britskej rady.
Útoky odsúdili aj ďalší európski lídri vrátane španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, prezidentov Litvy a Lotyšska Gitanasa Nausédu a Edgarsa Rinkévičsa, britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Friedricha Merza a predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová si predvolala ruského veľvyslanca v Bruseli.