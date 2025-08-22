USA sprísňujú opatrenia: Vojaci Národnej gardy vo Washingtone budú čoskoro ozbrojení

WASHINGTON - Americký minister obrany Pete Hegseth nariadil, aby vojaci Národnej gardy - nasadení do ulíc Washingtonu v rámci zásahu prezidenta Donalda Trumpa do boja s kriminalitou - boli ozbrojení. Oznámilo to v piatok americké ministerstvo obrany (Pentagón) bez bližších podrobností či dôvodov takéhoto kroku, informuje agentúra AP.
Garda vo Washingtone dostane zbrane
Pentagón a americká armáda minulý týždeň uvádzali, že vojaci z gardy ozbrojení nebudú. Najnovšie usmernenie však teraz stanovuje, že budú nosiť služobné zbrane. Agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou píše, že vedenie federálneho dištriktu bolo o tomto zámere informované vopred.
Opatrenie podľa AP predstavuje ďalšiu eskaláciu Trumpovho zasahovania do činnosti polície v americkom hlavnom meste. Dochádza k nemu v čase, keď je vo Washingtone nasadených už takmer 2000 príslušníkov Národnej gardy, keďže tento týždeň dorazili stovky z viacerých republikánmi vedených amerických štátov.
Boj s kriminalitou a bezdomovcami
Trump pôvodne povolal 800 členov Národnej gardy Federálneho dištriktu Kolumbia, aby pomohli tamojšej polícii potlačiť kriminalitu v hlavnom meste a tiež vyhnať odtiaľ bezdomovcov.
Odvtedy vyslalo do Washingtonu vojakov šesť amerických štátov a prítomnosť vojakov v hlavnom meste tak značne vzrástla. Zároveň však nie je zrejmé, či sa tým ich úloha v hlavnom meste zmení. Doteraz sa Národná garda vo Washingtone nezúčastňovala na tzv. vynucovaní práva a zväčša len chránila významné pamätihodnosti.