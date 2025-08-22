Piatok22. august 2025, meniny má Tichomír, zajtra Filip

USA sprísňujú opatrenia: Vojaci Národnej gardy vo Washingtone budú čoskoro ozbrojení

Ilustračný obrázok
(Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký minister obrany Pete Hegseth nariadil, aby vojaci Národnej gardy - nasadení do ulíc Washingtonu v rámci zásahu prezidenta Donalda Trumpa do boja s kriminalitou - boli ozbrojení. Oznámilo to v piatok americké ministerstvo obrany (Pentagón) bez bližších podrobností či dôvodov takéhoto kroku, informuje agentúra AP.

Garda vo Washingtone dostane zbrane

Pentagón a americká armáda minulý týždeň uvádzali, že vojaci z gardy ozbrojení nebudú. Najnovšie usmernenie však teraz stanovuje, že budú nosiť služobné zbrane. Agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou píše, že vedenie federálneho dištriktu bolo o tomto zámere informované vopred.

Opatrenie podľa AP predstavuje ďalšiu eskaláciu Trumpovho zasahovania do činnosti polície v americkom hlavnom meste. Dochádza k nemu v čase, keď je vo Washingtone nasadených už takmer 2000 príslušníkov Národnej gardy, keďže tento týždeň dorazili stovky z viacerých republikánmi vedených amerických štátov.

Boj s kriminalitou a bezdomovcami

Trump pôvodne povolal 800 členov Národnej gardy Federálneho dištriktu Kolumbia, aby pomohli tamojšej polícii potlačiť kriminalitu v hlavnom meste a tiež vyhnať odtiaľ bezdomovcov.

Odvtedy vyslalo do Washingtonu vojakov šesť amerických štátov a prítomnosť vojakov v hlavnom meste tak značne vzrástla. Zároveň však nie je zrejmé, či sa tým ich úloha v hlavnom meste zmení. Doteraz sa Národná garda vo Washingtone nezúčastňovala na tzv. vynucovaní práva a zväčša len chránila významné pamätihodnosti.

Viac o téme: VojaciVyzbrojenieUSANárodná gardaPete Hegseth
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Slovenská pošta urobila nekompromisný
Slovenská pošta urobila nekompromisný ŠKRT: Trumpove clá stopnú väčšinu balíkov do USA!
Domáce
Marco Rubio
USA pozastavujú víza pre zahraničných vodičov nákladných vozidiel, oznámil Rubio
Zahraničné
USA zaviedli ďalšie sankcie:
USA zaviedli ďalšie sankcie: Zamerané sú proti iránskemu režimu
Zahraničné
USA a Európska únia
USA a Európska únia uzavreli obchodnú dohodu: Potvrdili 15-percentné clo na autá alebo čipy
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mama z nej modelku nechcela! Kocianová o kariére PO modelingu: Prečo nechce ísť do Ameriky
Mama z nej modelku nechcela! Kocianová o kariére PO modelingu: Prečo nechce ísť do Ameriky
Prominenti
Robo Jakab zhodil bujnú hrivu... Fuh, to je zmena
Robo Jakab zhodil bujnú hrivu... Fuh, to je zmena
Prominenti
Lekára Petra Liptáka oslobodili spod obžaloby v kauze výrokov počas pandémie
Lekára Petra Liptáka oslobodili spod obžaloby v kauze výrokov počas pandémie
Správy

Domáce správy

Noc bude mrazivá: V
Noc bude mrazivá: V niektorých častiach Slovenska sa môže vyskytnúť prízemný mráz
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Šutaj Eštok a prezident
Šutaj Eštok a prezident varujú: Útoky na Družbu ohrozujú Slovensko aj susedov Ukrajiny
Domáce
Po naháňačke a streľbe
Po naháňačke a streľbe policajti zadržali muža, ktorý mal predávať drogy
Domáce
NOVÉ INFO o mame, ktorá zavraždila deti (†2,†5)! TOTO bol jej skutočný PLÁN: Poslala aj LIST na rozlúčku
NOVÉ INFO o mame, ktorá zavraždila deti (†2,†5)! TOTO bol jej skutočný PLÁN: Poslala aj LIST na rozlúčku
Bratislava

Zahraničné

Mark Carney
Kanada zruší časť odvetných ciel na dovoz z USA, napodobní americké výnimky
Zahraničné
Putin otočil: Zmenil svoje
Putin otočil: Zmenil svoje požiadavky na mier! Bez nich koniec vojny nebude
Zahraničné
Netanjahu ostro proti OSN:
Netanjahu ostro proti OSN: V Gaze podľa neho žiadny hladomor nie je
Zahraničné
USA sprísňujú opatrenia: Vojaci
USA sprísňujú opatrenia: Vojaci Národnej gardy vo Washingtone budú čoskoro ozbrojení
Zahraničné

Prominenti

Lil Nas X
Slávneho rapera ZATKLI: Polonahý behal po ulici... Policajta UDREL do tváre!
Zahraniční prominenti
Michaela Kocianová
Mama z nej modelku nechcela! Kocianová o kariére PO modelingu: Prečo nechce ísť do Ameriky
Domáci prominenti
Šokujúce PRIZNANIE hviezdy Ruže
Šokujúce PRIZNANIE hviezdy Ruže pre nevestu: Po šou skončila na PSYCHIATRII!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Shakira (48) v plavkách:
Shakira (48) v plavkách: Vyzerá rovnako dobre, ako pred 20 rokmi!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ženy po 50-ke: Vaša
Ženy po 50-ke: Vaša starostlivosť o pleť by mala vyzerať TAKTO! Radí odborníčka
vysetrenie.sk
Experti varujú: V búrke
Experti varujú: V búrke sa nikdy nedotýkajte tejto jednej VECI v aute
Zaujímavosti
Iba jedno percento ľudí
Iba jedno percento ľudí dokáže na FOTO nájsť slona: Patríte medzi nich?
Zaujímavosti
Medzi autentickým Gréckom a
Medzi autentickým Gréckom a luxusnou dovolenkou: Ostrov Antiparos
dromedar.sk

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Letecká linka Bratislava - Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!
Letecká linka Bratislava - Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!
Slovensko hrozí žalobou EÚ: Chceme kompenzácie za ruský plyn!
Slovensko hrozí žalobou EÚ: Chceme kompenzácie za ruský plyn!
Saková: Zastavenie ruskej ropy monitorujeme, takéto máme zásoby!
Saková: Zastavenie ruskej ropy monitorujeme, takéto máme zásoby!
Kde v Európe zaplatíte za potraviny najviac? Takéto sú ceny u našich susedov! (prehľad)
Kde v Európe zaplatíte za potraviny najviac? Takéto sú ceny u našich susedov! (prehľad)

Šport

Graz 99ers – HC Slovan Bratislava: Online prenos z hokejového prípravného zápasu
Graz 99ers – HC Slovan Bratislava: Online prenos z hokejového prípravného zápasu
Slovensko
Pretekár sa nezaprie ani v golfovom vozíku: VIDEO Verstappenovho manévru baví internet
Pretekár sa nezaprie ani v golfovom vozíku: VIDEO Verstappenovho manévru baví internet
Formula 1
Black Wings Linz – HK Nitra: Online prenos z hokejového prípravného zápasu
Black Wings Linz – HK Nitra: Online prenos z hokejového prípravného zápasu
Slovensko
VIDEO Taký hráč sa od jeho čias ešte nenarodil: Moravčík vie, čo chýba národnému tímu
VIDEO Taký hráč sa od jeho čias ešte nenarodil: Moravčík vie, čo chýba národnému tímu
Podcast Šampióni

Auto-moto

Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Máte nízku sebadôveru? Týchto 5 zvykov ju každodenne podkopáva
Máte nízku sebadôveru? Týchto 5 zvykov ju každodenne podkopáva
Motivácia a inšpirácia
Pravidlo 90 sekúnd: Ako sa rýchlo upokojiť pred dôležitým stretnutím?
Pravidlo 90 sekúnd: Ako sa rýchlo upokojiť pred dôležitým stretnutím?
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Domáci kebab: Aké korenie na neho použiť, aby mal tú pravú chuť?
Domáci kebab: Aké korenie na neho použiť, aby mal tú pravú chuť?
Rady a tipy
Ako zavariť papriky v paradajkovej šťave: Retro recept babičiek
Ako zavariť papriky v paradajkovej šťave: Retro recept babičiek
Výber receptov

Technológie

Rusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciu
Rusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciu
Aplikácie a hry
Tom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životu
Tom žil 40 rokov v ťažkej depresii. Všetko však zmenil čip v mozgu, ktorý mu otvoril dvere k novému životu
Veda a výskum
Antarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedci
Antarktída prechádza rapídnymi zmenami, ktoré bude cítiť celý svet, varujú vedci
Veda a výskum
Vyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácu
Vyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácu
Umelá inteligencia

Bývanie

Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!

Pre kutilov

Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Záhrada
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto dátumy v závere auguste ovplyvnia náš život vo veľkom: Ide o dni, keď sa lámu sny a ukazuje pravda vo vzťahoch
Partnerské vzťahy
Tieto dátumy v závere auguste ovplyvnia náš život vo veľkom: Ide o dni, keď sa lámu sny a ukazuje pravda vo vzťahoch
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Putin otočil: Zmenil svoje
Zahraničné
Putin otočil: Zmenil svoje požiadavky na mier! Bez nich koniec vojny nebude
Internetom koluje záhadný list:
Zahraničné
Internetom koluje záhadný list: FOTO Trump údajne odpoveď Orbánovi napísal fixkou! Spomína v nej aj Slovensko
Slováci opäť hýbali s
Domáce
Slováci opäť hýbali s preferenciami: PRIESKUM potvrdil nastúpený trend a v pléne by bol aj NOVÁČIK!
Takto dopadlo lietadlo po
Zahraničné
Obrovský problém v leteckej doprave: Hrozia katastrofy! Letiská musia konať

Ďalšie zo Zoznamu