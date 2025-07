Na opozičnej demonštrácii v tureckom Istanbule sa zišlo 10-tisíc ľudí

Opozičné protesty v Turecku (Zdroj: SITA/AP Photo/Khalil Hamra)

Demonštrácia sa konala niekoľko hodín po tom, ako polícia zadržala viac ako 120 ľudí spojených s radnicou v Izmire, treťom najväčšom tureckom meste a bašte opozície. Aj tamojšie vyšetrovanie sa týka obvinení z korupcie a policajná operácia podľa AFP pripomínala udalosti z 19. marca, keď v Istanbule zadržali stovky osôb vrátane Imamogla, hlavného politického rivala prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Zatknutie Imamogla vyvolalo vlnu veľkých protestov. Pred istanbulskou radnicou sa zhromaždilo niekoľko stotisíc ľudí na výzvu hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strane (CHP), ktorá zvolala aj utorkový protest.

„Dnes sme všetci na tom mieste, kde sa to všetko začalo... toto je boj proti fašizmu, toto je boj za slobodu,“ vyhlásil predseda CHP Özgür Özel. Oslovil aj priamo Erdogana v súvislosti so snahami odstrániť fotografie Imamogla z bilbordov po meste. „Obávate sa plagátov starostu Ekrema, jeho brožúr, jeho fotografie a jeho hlasu. Ale strach je márny vo svetle osudu. Odídete. Ekrem Imamoglu sa stane prezidentom,“ dodal.

Marcové protesty sa rozšírili do ďalších miest a prerástli do najhorších nepokojov v uliciach Turecka za viac ako desať rokov, uviedla AFP. Vo väzbe skončilo takmer 2000 ľudí. Protesty sa po týždni skončili, no CHP pokračovala v demonštráciách a jej popularita vzrástla.

V pondelok súd v Ankare začal pojednávať prípad obvinení z kupovania hlasov počas straníckych primárok v CHP v roku 2023. Výsledok procesu by mohol viesť k anulovaniu zvolenia Özela za lídra strany. Za obvinenia, ktoré strana popiera, by v prípade uznania viny hrozilo viacerým predstaviteľom CHP vrátane Imamogla až tri roky väzenia a zákaz politickej činnosti.