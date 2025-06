Problém pre Putina: Ukrajinci vynašli spoľahlivý lapač dronov, TAKTO funguje! Pridali sa aj Česi

Lapače dronov, ktorými sa bráni Ukrajina proti ruským útokom (Zdroj: YouTube/ Křídla Fénixe)

Českí experti na boj s dronmi odhalili, ako sa Ukrajina dokáže účinne brániť proti ruským útokom. Spoločne s ukrajinskými jednotkami sa pokúšali vyradiť činnosť nepriateľských dronov. Tie poväčšine nesú granáty a po páde explodujú. Škody po úspešnom zásahu sú obrovské. Český portál "Křídla Fénixe" píše, že útok sa dá prelomiť jednoduchým spôsobom.

"Najväčším prínosom zostreľovania ruských dronov je záchrana životov ukrajinského obyvateľstva. Nejde pritom len o vojakov, ale aj civilistov. Každé vyradenie ruského dronu znamená potenciálne zachránenie ľudského života," hovorí Jan Růžička z organizácie Křídla Fénixe.

Účinný protiútok

Ako ďalej informuje, tento spolok je na strane Ukrajiny od spustenia ruskej invázie. Za túto dobu mal dodať Kyjevu drony a ďalšie vybavenie. Spolupráca prebieha s ukrajinským výrobcom Ptashka. Spoločne sa im podarilo vyvinúť špeciálny druh siete, ktorý po vypustení zhora zachytí dron pod sebou a vyradí ho. V lepšom prípade dron po dopade vybuchne. Účinnosť útoku je zhruba 40 až 60 percent.

Tento lapač dronov je schopný zasiahnuť dron vo vzdialenosti do 30 metrov a je schopný zasiahnuť a vyradiť objekt o veľkosti 4x6 metrov. Pre účinný protiútok stačí zasiahnuť len časť vrtule. Pokiaľ tento lapač nesie dron, postup je rovnaký. "Adaptér, do ktorého sa zasunie puzdro so sieťou, sa pripojí k dronu typu DJI Mavic, Autel alebo FPV. Pilot ho už len potom zacieli na nepriateľský dron a vypustí," ozrejmuje Růžička s tým, že útok sa môže opakovať, pretože adaptér sa dá opakovane napĺňať ďalším puzdrom.

Výroba a vývoj tejto účinnej obrany je finančne nákladná. Organizácia dokonca založila aj transparentný účet, na ktorý už široká verejnosť poslala viac ako 400 eur.