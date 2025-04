Krása na pár dní: Modrý les láka tisíce turistov na krátko kvitnúce hycintovce

BELGICKO - Tisíce návštevníkov zamieria každý rok na jar do kúzelného belgického lesa Hallerbos, ktorý sa nachádza asi 30 kilometrov južne od Bruselu. Majú totiž len niekoľko dní na to, aby si pozreli rozľahlý modrofialový kvetinový koberec. Hyacintovec britský, ktorý pripomína zvonček, tam pod vysokými bukmi kvitne vždy len približne od polovice apríla do začiatku mája.