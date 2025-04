Hamas vyzval Maďarsko na návrat do ICC a zatknutie Netanjahua

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/Pamela Smith)

"Rozhodnutie Maďarska považujeme za nemorálne. Znamená to do očí bijúcu podporu vojnového zločinca, ktorý je na úteku pred spravodlivosťou na medzinárodnej úrovni. Je to flagrantné porušenie medzinárodného práva a spravodlivosti aj na ľudskej úrovni. Tento krok je fackou medzinárodnej spravodlivosti a posilňuje dvojaké štandardy, ktoré uplatňujú niektoré západné krajiny - najmä Maďarsko a Spojené štáty americké. Tento postoj dáva zločincom imunitu a ohrozuje globálny mier a bezpečnosť," cituje vyhlásenie Hamasu agentúra Anadolu.

Maďarsko má naďalej povinnosť spolupracovať s ICC

Palestínska samospráva vo štvrtok vyzvala Maďarsko, aby zatklo Netanjahua v súlade so zatykačom ICC. Nemecký kancelár Olaf Scholz medzičasom uviedol, že si nevie predstaviť dať zatknúť Netanjahua počas jeho prípadnej návštevy Nemecka. Netanjahu do Maďarska pricestoval napriek zatykaču, ktorý ICC naňho a ďalších predstaviteľov Izraela a palestínskeho hnutia Hamas vydal vlani pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.

Maďarský premiér Viktor Orbán pozval Netanjahua na návštevu Maďarska ešte v deň vydania zatykača a avizoval, že zatykač nevykoná. Vo štvrtok dopoludnia vláda v Budapešti oznámila, že plánuje ukončiť svoje členstvo v ICC. Súd so sídlom v Haagu v reakcii skonštatoval, že Maďarsko má naďalej povinnosť spolupracovať s ICC.