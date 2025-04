Odposluchy odhalili krutú realitu: Škodoradosť Rusov z útokov na Moskvu! Konečne to tiež schytali

Ukrajinská drony zasiahli budovy v Moskve. (Zdroj: profimedia.sk)

"Konečne vojna dorazila do Moskvy"

Jedna z odpočutých žien z Brjanskej oblasti neskrývala škodoradosť nad tým, že vojna sa konečne dotkla aj ruského hlavného mesta. „Nad Brjanskom zostrelili 39 dronov, nad celým Ruskom 338, vrátane Moskovskej oblasti,“ hovorí v telefonáte a pranieruje vládu za jej ľahostajnosť voči ľuďom mimo Moskvy. Odkazuje pritom na útoky z 11. marca – najväčší ukrajinský úder na hlavné mesto Ruska, ktorý si vyžiadal tri obete a spôsobil dočasné odstavenie štyroch moskovských letísk.

Po týchto úderoch sa podľa nej na ruských sociálnych sieťach začali množiť výzvy na odvetu. Ľudia žiadajú, aby Rusko odpovedalo odpálením experimentálnej balistickej strely stredného doletu Orešnik na Ukrajinu. „Teraz sa Moskvania dožadujú, aby ich, ku*va, ten ich slávny Orešnik ochránil!“ hromžila žena podľa denníka Kyiv Post.

"Moskovčania žijú bez strachu, nemajú o tom ani poňatie!"

Frustrácia obyvateľky Brjanska sa stupňovala, keď si vybavovala, ako boli doterajšie útoky na pohraničné regióny dlho ignorované. „Keď útočia na nás – nikto to nerieši. Ale keď je to, do riti, Moskovská oblasť – hneď je to národná katastrofa! Nech si sadnú na zadok a držia hubu! Žijú bez strachu, nemajú o tom ani poňatie!“ vyjadruje svoj hnev.

Svoje rozhorčenie doplnila porovnaním situácie v Kursku a Brjansku s Moskvou: „Pozrite sa na nich, správajú sa, akoby boli výnimoční... Nech si aj oni konečne pocítia trochu strachu. My žijeme na posratej bombe!“

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: profimedia.sk)

"Nech drony letia rovno na Moskvu!"

V ďalšom odposluchu sa ozýva žena z Belgorodskej oblasti, ktorá sa sťažovala na neustály hluk dronov. „Bzučalo to celú noc. A ja som si hovorila: ‚Dobre, svine, letíte na Moskvu! Je ich sedemdesiat! Výborne. Mali letieť rovno na Moskvu, aby sa konečne zobudili.‘ Zatiaľ čo my trpíme, Moskva tancuje a spieva!“ uzatvára rozhovor.

Ruská protivzdušná obrana zlyháva, napätie rastie

Obe ženy sa tiež sťažovali na slabosť ruskej protivzdušnej obrany a chaos v armáde. „Ak nezačnú niečo robiť, sme všetci, do riti, v prdeli!“ vyhlásila jedna z nich.

Tieto zachytené rozhovory podľa Kyiv Post poukazujú na rastúce sociálne napätie v Rusku. Útoky ukrajinských dronov otriasajú psychologickou stabilitou krajiny a prehlbujú priepasť medzi privilegovanou Moskvou a vojnou vyčerpaným pohraničím. Verejná frustrácia sa obracia nielen proti Kremľu, ale aj proti obyvateľom hlavného mesta, ktorých mnohí Rusi vnímajú ako odtrhnutých od krutej reality vojny.