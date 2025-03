Olomoucký hajtman vyhlásil pre haváriu benzénu stav nebezpečenstva

(Zdroj: Facebook/HZS Olomouckého kraje)

PRAHA - V časti územia Olomouckého kraja platí od piatkového poludnia stav nebezpečenstva pre šíriacu sa kontamináciu toxickým benzénom po februárovej havárii vlaku s cisternami. Český minister životného prostredia Petr Hladík na to hajtmana Ladislava Okleštka vyzval už v stredu, Okleštěk sa však najprv chcel dohodnúť s vládou na podmienkach financovania nákladov. Povedal to v piatok na tlačovej konferencii po rokovaní krajskej bezpečnostnej rady.

„Pretože boli naplnené všetky podmienky, ktoré som od vlády požadoval, a to rozhodnutie padlo formou uznesenia vlády, v tomto duchu som to odprezentoval kolegom z bezpečnostnej rady a jednomyseľne sme sa zhodli na tom, že na území Olomouckého kraja vyhlásim stav nebezpečenstva od dnešnej 12.00 h,“ povedal hajtman. V oficiálnom rozhodnutí hajtmana sa píše, že stav nebezpečenstva platí pre správny obvod obce Hranice, ktorá má rozšírenú pôsobnosť aj na Hustopeče, a to od poludnia 28. marca až do poludnia 27. apríla.

Vyhlásenie stavu nebezpečenstva by malo urýchliť sanáciu zamorených území. Vedenie kraja bude môcť vydávať pracovné príkazy, zakázať vstup do oblasti či bezodkladne vykonávať terénne úpravy a stavebné práce. Predchádzal tomu však spor hajtmana s ministrom, ktorý ho na tento krok vyzval už v stredu. Okleštěk to však vtedy urobiť nechcel a argumentoval tým, že z pohľadu legislatívy a kompetencií by mal haváriu riešiť štát. Na piatkovom brífingu svoj postoj zdôvodnil tým, že chcel s vládou dohodnúť podmienky financovania, pretože ten, kto stav nebezpečenstva vyhlási, nesie aj finančné náklady spojené s likvidáciou.

Vo štvrtok sa nakoniec s vládou dohodol a tá obratom schválila uznesenie, kde podľa jeho slov podmienky kraja zapracovala. Úrad vlády informoval, že na to budú uvoľnené prostriedky z vládnej rozpočtovej rezervy.