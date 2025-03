MIMORIADNY ONLINE Putin podľa Zelenského prímerie nechce! Bojí sa to povedať priamo Trumpovi

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Jose Luis Magana)

KYJEV - Ruský prezident Vladimir Putin podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pripravuje odmietavú reakciu na návrh prímeria, ale bojí sa to povedať priamo americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Zelenskyj to podľa agentúry Reuters uviedol dnes večer s tým, že Rusko požaduje v rámci prímeria podmienky, ktorých cieľom je pokoj zbraní odložiť alebo mu zabrániť.

"Fakticky teraz pripravuje odmietavú reakciu, pretože sa Putin samozrejme bojí Trumpovi povedať, že chce vo vojne pokračovať, že chce zabíjať Ukrajincov," uviedol Zelenskyj. "Preto v Moskve kladú myšlienke prímeria také podmienky, aby sa nestalo vôbec nič, alebo aby sa nemohlo stať čo najdlhšie," dodal s tým, že Washington vyjadril pripravenosť zabezpečiť dohľad a overovanie prímeria. "To je možné zabezpečiť vďaka možnostiam Ameriky a Európy," uviedol ukrajinský prezident. Prímerie podľa neho poskytne čas "na prípravu odpovedí na všetky otázky týkajúce sa dlhodobej bezpečnosti a skutočného, spoľahlivého mieru a povedie k predloženiu plánu na ukončenie vojny".

Spojené štáty čakajú, ako sa Rusko vyjadrí k ich návrhu na uzavretie okamžitého 30-dňového prímeria. Ukrajina s ním súhlasila po utorkových rokovaniach v saudskoarabskej Džidde. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak dnes uviedol, že Ukrajina nepristúpi na zamrznutý konflikt s Ruskom. Putin dnes podľa agentúry TASS povedal, že súhlasí s návrhmi na zastavenie bojov, ale mali by viesť k dlhodobému mieru a k riešeniu príčin krízy. Existuje podľa neho množstvo otázok, napríklad ako dohliadať na dodržiavanie prímeria na frontovej línii. Za úsilie vojnu ukončiť Trumpovi poďakoval. Šéf Bieleho domu potom povedal, že ak Moskva odmietne americký návrh na 30-dňové prímerie v bojoch medzi Ruskom a Ukrajinou, bude to pre svet sklamaním. Putinove vyjadrenia označil za "sľubné", ale zároveň "neúplné".

Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Jermak dnes uviedol, že zástupcovia Ukrajiny dali v Džidde "veľmi jasne najavo", že nepristúpia na zamrznutý konflikt. Dodal, že Spojené štáty sú aj proti tomu, aby sa situácia premenila na zamrznutý konflikt. Ukrajina sa s americkými zástupcami rovnako podľa Jermaka zhodla na tom, že do mierového procesu budú zahrnutí európski predstavitelia. "Hlavné je, že Ukrajina nie je sama, Ukrajina je s partnermi," povedal Jermak. "Dohodli sme sa s našimi americkými partnermi, že zástupcovia Európy budú rozhodne zapojení do mierového procesu," dodal. Ukrajina často uvádza, že Rusko sa usiluje o zamrznutý konflikt, teda taký konflikt, ktorý nie je riadne vyriešený a s občasnými eskaláciami doutná, napísala agentúra Reuters. Už v roku 2014 Rusko obsadilo a anektovalo ukrajinský Krym a podporilo separatistov, ktorí sa na východe Ukrajiny postavili Kyjevu. Vo februári 2022 potom ruské vojská na Putinov rozkaz začali rozsiahlu inváziu na Ukrajinu.