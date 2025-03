ŠIKANA na školskom dvore, cieľom nebolo podpísať dohodu! Politológ zhodnotil diane v Bielom dome

Americký prezident Donald Trump (vľavo) víta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome vo Washingtone (Zdroj: TASR/AP Photo/Ben Curtis)

archívne video Premiér Fico napísal ukrajinskému prezidentovi otvorený list (Zdroj: Úrad vlády SR)

"Zrejme mala vyslať odkaz nielen za hranice, ale hlavne pre domácu (americkú) scénu," poznamenal Jirušek. Scéna, keď prezident Zelenskyj bez tlmočníka čelí útokom nielen prezidenta Trumpa a viceprezidenta J.D. Vance, ale tiež posmešným otázkam vybraných novinárov, ktorí mali na tlačovú konferenciu prístup, podľa Jiruška pripomínala šikanovanie skupinou detí na školskom dvore. "Takto zvyčajne tlačové konferencie pred rokovaním nevyzerajú, sú veľmi formálne a krátke. To, že nikto z prítomných po tom, ako sa situácia začala vyhrocovať, tlačovú konferenciu neukončil a nepresmeroval schôdzku za zavretými dverami, svedčí o tom, že cieľom schôdzky nebolo podpísať dohodu," dodal politológ zameraný na politiku USA.

Dodal, že Trump vyslal odkaz do zahraničia, že USA pod jeho vedením chcú byť veľmocou, ktorá bude určovať smerovanie vyjednávania. Hlavné ale podľa politológa bol odkaz pre domáce americké publikum - o tom, že Trump kladie USA a ich záujmy na prvé miesto vo svojich prioritách. "Napokon - hoci sú vzťahy medzi EÚ a USA mnohovrstevnaté, Spojené štáty Európsku úniu v uplynulých týždňoch rétoricky opustili. Nie sú jej nepriateľom, ale nemajú záujem o to, čo sa v Európe deje. Aj to je odkaz v smere k EÚ - vyriešte si situáciu na Ukrajine, pre USA to nie je priorita," poznamenal Jirušek.

Piatková schôdzka vyústila do nevídanej slovnej roztržky

Piatková schôdzka Trumpa so Zelenským v Bielom dome, kde mali lídri Spojených štátov a Ukrajiny potvrdiť ekonomickú dohodu a rokovať o možnej ceste k mieru po rokoch ruskej agresie, vyústila do nevídanej slovnej roztržky pred kamerami v Oválnej pracovni. Stretnutie sa potom skončilo bez akýchkoľvek výsledkov. "Myslím, že situácia speje k tomu, že sa Trump stretne s (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom a bude chcieť rokovať s ním. Napokon u Putina je zrejmé, že sa chce vrátiť do studenovojnového systému, kde má hlavná rozhodovacia moc Rusko a USA, čo, zdá sa, Trumpovi vyhovuje tiež," poznamenal politológ.

V piatok neprijatú dohodu hodnotí Jirušek ako v podstate prázdny dokument, akúsi zmluvu o zmluve budúcej, kde sú určené záväzky Ukrajiny, ale USA sa v nej k žiadnym konkrétnym činom nezaväzujú. Trump v piatok okrem iného skritizoval Zelenského, že mu nie je dostatočne vďačný a nie je "pripravený na mier". Európski lídri neskôr vyjadrovali podporu Kyjevu, podľa Moskvy dostal Zelenskyj vo Washingtone tvrdú lekciu. Zelenskyj skoro hodinu po odchode z Bieleho domu vydal krátke vyhlásenie, v ktorom niekoľkokrát ďakoval za americkú podporu a opakoval, že usiluje o spravodlivý a trvalý mier.