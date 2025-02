MIMORIADNY ONLINE Útoky pokračujú! Zelenskyj navštívi USA, podpíše dohodu o nerastoch

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Ruský dronový útok na Kyjevskú oblasť v noci na dnes zranil 19-ročnú ženu a spôsobil požiar rezidenčnej budovy, uviedol dnes podľa agentúry Reuters šéf oblastnej správy Mykola Kalašnyk. Situáciu sledujeme online.