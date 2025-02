Otec nechal syna v aute a išiel sa lyžovať, chlapec POBEHOVAL po poli v MRAZOCH, nemal ani bundu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŽĎARSKÉ VRCHY – Desivý prípad sa odohral neďaleko lyžiarskeho strediska v Žďarských vrchoch. Otec sa šiel lyžovať, no syna so sebou na svah nezobral. Nechal ho v aute s tým, že syn na neho počká. Keďže auto nebolo zamknuté, chlapec vyšiel von a začal pobehovať po okolí.

Česká polícia musela riešiť prípad nezodpovedného otca. Ten sa vybral so synom do Žďarských vrchov, no po zaparkovaní zobral bežky na plecia a svoju ratolesť nechal v aute. Keďže za sebou nezamkol, mladík si otvoril a začal pobehovať po okolí. Pocitová teplota bola pod bodommrazu a chlapec nemal oblečenú žiadnu bundu.

Našiel ho neznámy lyžiar

Tento prípad mohol mať oveľa horší až tragický koniec, no chlapca si napokon všimol iný lyžiar. Bolo to šťastie v nešťastí, pretože mladík práve prechádzal cez pole a bolo ho vidieť na veľkú vzdialenosť. Neznámy muž odprevadil chlapca až k autu. Dvere boli otvorené a nikto tam nebol. Chlapca navyše našiel pol kilometra od parkoviska. Neznámy bežkár zavolal políciu, ktorá prišla na miesto činu zhruba o 20 minút.

Nechal dítě v autě a šel se projet na lyžích. Běžkař na Žďársku našel na zasněženém poli přibližně jeden kilometr od... Posted by Policie České republiky on Tuesday, February 18, 2025

"Chlapec po nejakom čase vystúpil z auta a očividne sa vybral otca hľadať. Tento prípad našťastie dopadol dobre, ale situácia mohla dopadnúť oveľa horšie. Nechať dieťa vo vozidle bez dozoru predstavuje značné riziká nielen v chladných mesiacoch, keďže tu vzniká riziko nehody, únosu alebo iných rizikových situácií," uviedla česká polícia.

Malé deti môžu konať nepredvídateľne a bez dozoru dospelého nevedia, ako sa v určitých situáciach správať. Otec dieťaťa je podozrivý z trestného činu opustenia dieťaťa.