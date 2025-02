Varovanie pred niektorými vakcínami: Vážne vedlajšie účinky! Očkujeme nimi aj na Slovensku

(Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Očkovanie proti ochoreniam dolných dýchacích ciest, ktoré sú spôsobené respiračným syncyciálnym vírusom (RSV), môže u starších osôb spôsobiť zriedkavé poškodenie nervov. Upozorňuje na to americký Úrad na kontrolu potravín a liečiv (FDA). Očkovacia látka, ktorej sa to týka, sa podáva aj na Slovensku. ŠÚKL ale upokojuje situáciu a vysvetľuje, ako to s nežiaducími účinkami vakcíny v skutočnosti je.