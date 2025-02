Hororový pád autobusu z diaľničného mosta: Hlásia desiatky obetí a zranených

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Z autobusu sme doteraz vytiahli 31 tiel a snažíme sa zachrániť ďalšie osoby, ktoré zostali uviaznuté," povedal novinárom hovorca hasičov. Záchranárom sa podarilo zatiaľ vyslobodiť desať zranených, pričom niekoľkých z nich previezli do nemocnice. Autobus so 75 pasažiermi cestoval po frekventovanej trase z a do Guatemaly, keď spadol z mosta Puente Belice na severe mesta, postavenom nad cestou a riekou. Podľa AFP je rieka znečistená odpadovými vodami.

Na záberoch zverejnených miestnymi hasičmi bolo vidno zrútený autobus čiastočne ponorený v tejto rieke a obklopený telami obetí. Starosta Guatemaly Ricardo Quiñónez na sociálnych sieťach informoval o nasadení záchranných zložiek na mieste činu, ako aj o snahe polície vytvoriť náhradné trasy pre vodičov a cestujúcich v regióne.