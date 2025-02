MIMORIADNY ONLINE Prekvapivý návrh: Ukajina ponúka humanitárny koridor pre Rusov v Kurskej oblasti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky)

KYJEV - Ukrajina vo štvrtok uviedla, že je pripravená otvoriť humanitárny koridor z cieľom prechodu stoviek ruských civilistov žijúcich v ruskej Kurskej oblasti výmenou za svoje Moskvou ovládané územia, ak o to Moskva požiada. Informuje o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

archívne video:

Ukrajinskí vojaci dostali ďalšiu pomoc od obyvateľov Lotyšska (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ukrajina je pripravená otvoriť humanitárny koridor v ruskej Kurskej oblasti

Na západe Kurskej oblasti, v častiach tohto územia, ktoré obsadila ukrajinská armáda počas prekvapivého prieniku, ktorý spustila ešte vlani v auguste, žije stále približne 1500 civilistov. Hnev na ruské úrady odvtedy narástol u tých, ktorí stratili kontakt s členmi svojich rodín, o ktorých sa predpokladá, že uviazli bez možnosti komunikácie na druhej strane frontovej línie.

"Na oficiálnu žiadosť Ruskej federácie sme pripravení otvoriť humanitárny koridor z Kurskej oblasti do vnútra Ruska," uviedol vo vyhlásení pre AFP úrad ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Rusi zjavne takýto koridor nechcú, pretože sme od nich príslušnú požiadavku nedostali," dodal úrad, ktorý zároveň obvinil Moskvu z "ľahostajnosti" voči osudu vlastných občanov.

(Zdroj: Facebook/Volodymyr Zelenskyj)

Ponuka pomôcť uľahčiť ich návrat prichádza v čase, keď Rusko oznámilo, že ukrajinské sily sa pokúsili o novú ofenzívu v Kurskej oblasti, pričom Zelenskij chválil svojich bojovníkov, ktorí posledných šesť mesiacov ovládajú časti tohto ruského ruského územia.

Ruský telegramový kanál Shot informoval, že Ukrajinci sa pokúšajú preraziť z mestečka Sudža, ktoré obsadili medzi prvými, cez Machnovku smerom na obec Ulanok. Ukrajinská armáda podľa tohto zdroja nasadila do novej ofenzívy obrnené vozidlá a asi 400 vojakov.

Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že došlo k niekoľkým vlnám útokov na dediny Ulanok a Čerkasskaja Konopeľka, boli však odrazené a obe obce sú naďalej pod kontrolou ruských síl. Tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť, poznamenala DPA. Generálny štáb ukrajinskej armády sa k najnovšiemu dianiu v Kurskej oblasti nevyjadril.

Tretina Ukrajincov sa viac bojí zdražovania ako ruskej okupácie

Za najväčšie aktuálne nebezpečenstvo pre svoju krajinu tretina Ukrajincov považuje rast cien, 32 percent potom ekonomickú krízu. Menej sa Ukrajinci obávajú, že ruské vojská zosilnia ostreľovanie a bombardovanie: táto možnosť znepokojuje 27 percent opýtaných. A rovná štvrtina sa obáva ďalšej okupácie ukrajinského územia Ruskom, uviedol server Ukrajinska pravda s odvolaním sa na prieskum uskutočnený sociologickou spoločnosťou Rejting.

Štyri pätiny opýtaných uviedli, že sa ekonomická situácia krajiny zhoršila. Tri pätiny, presnejšie 62 percent, si to isté myslí o situácii politickej.

Prieskum sa uskutočnil na prelome vlaňajšieho novembra a decembra a zúčastnilo sa na ňom 5600 opýtaných zo všetkých oblastí Ukrajiny s výnimkou okupovaných území Krymu a Donbasu.

Ukrajinská pravda pripomenula, že podľa iného prieskumu, zverejneného minulý mesiac úradmi, takmer štyri pätiny Ukrajincov a tri štvrtiny podnikateľov pokladajú za druhý najväčší problém krajiny korupciu. Za najväčší problém viac ako 92 percent opýtaných označilo ruskú agresiu. Na tretej priečke skončili vysoké životné náklady a nízke príjmy.