Šokujúci stav armády USA: Zásoby rakiet sú na minime! Vojna s Čínou môže skončiť fiaskom

Správa americkej vlády ukazuje znepokojujúce slabiny amerického obranného arzenálu. Ak by Čína zaútočila na Taiwan, zásoby amerických rakiet by sa v krátkom čase vyčerpali.

Nedostatok munície a vyčerpanie rôznych zásob zbraní

Vyplýva to zo simulácie, ktorú vykonal špeciálny výbor pre Čínu Snemovne reprezentantov Snemovne reprezentantov USA, ako uvádza Telegraph. Ak by teda došlo k čínskej invázii na Taiwan, americké zásoby protilodných rakiet dlhého doletu by sa úplne vyčerpali do troch až siedmich dní.

Zásoby rakiet dlhého doletu by sa tiež vyčerpali do mesiaca. Aj vlastné zásoby taiwanských protilodných rakiet stredného doletu by sa podľa správy vyčerpali do týždňa od začiatku bojových operácií.

Obzvlášť problematický je nedostatok dôležitých zásob munície. Podľa správy by za súčasných podmienok výroba kľúčovej munície, ako sú strely Tomahawk, riadené strely a strely zem-vzduch, trvala približne dva roky, aby mohla konkurovať Číne.

Simulácia predpovedá vysoké straty pre americké námorníctvo

Denník „Telegraph“ informoval, že simulácia, ktorú koncom novembra uskutočnil think-tank Center for Strategic and International Studies, predpovedala značné straty pre americké námorníctvo. Podľa „Fox News“ by počas simulácie mohlo byť zničených až 20 vojnových lodí, dva lietadlové nosiče a 200 až 400 bojových lietadiel.

Obnova flotily by trvala roky, dokonca desaťročia. Výroba nových lietadlových nosičov by mohla zabrať až 40 rokov, zatiaľ čo stavba nových útočných ponoriek by trvala približne osem rokov. Náhradné lietadlá by sa v závislosti od typu mohli vyrábať od jeden a pol roka až po dvanásť rokov.

Čína masívne zvyšuje svoju vojenskú výrobnú kapacitu

Čína zas podľa Telegraph značne investovala do námornej, pozemnej a leteckej vojny. Krajina má teda napríklad 230-krát väčšiu kapacitu stavby lodí ako USA. Minulý rok americké strategické velenie varovalo, že Čína predbehla USA v počte pozemných odpaľovacích zariadení medzikontinentálnych balistických rakiet.

Americkí vojenskí experti očakávajú, že Čína bude do roku 2027 plne vybavená na vojenskú inváziu na Taiwan. A hoci čínsky vojenský priemysel naďalej rýchlo rastie, simulácia zistila, že americká „vojenská a obranná priemyselná základňa“ je pod silným tlakom globálnych konfliktov, akými sú Blízky východ a vojna na Ukrajine.

Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan nedávno vyjadril svoje znepokojenie na podujatí Centra pre strategické a medzinárodné štúdie: „Nech nás boch chráni, aby sme sa dostali do totálnej vojny s Čínskou ľudovou republikou,“ povedal. "Ale každá vojna s krajinou ako Čínska ľudová republika a armádou, ako je tá ich, veľmi rýchlo povedie k vyčerpaniu zásob munície."