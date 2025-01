Washington pripravil balík sankcií proti ruskému ropnému sektoru

(Zdroj: SITA / AP)

WASHINGTON - Administratíva končiaceho amerického prezidenta Joea Bidena sa chystá oznámiť balík sankcií s cieľom oslabiť príjmy Ruska z exportu ropy. Napísala to dnes s odvolaním sa na informované zdroje agentúra Reuters. Opatrenia podľa nej cielia proti ropným spoločnostiam či takzvanej tieňovej flotile tankerov, ktorú Rusi používajú na obchádzanie doterajších sankcií proti ich ropnému sektoru.

Biden v poslednom čase stupňuje kroky na podporu Ukrajiny v snahe dostať ju po rokoch obrany proti ruskej agresii do čo najlepšej situácie pri návrate Donalda Trumpa do prezidentskej funkcie. Trumpove plány ohľadom podpory brániacej sa Ukrajiny sú veľmi nejasné, bývalý a zároveň budúci prezident opakovane dáva najavo výhrady voči doterajšej miere pomoci Kyjevu a sľubuje ukončiť vojnu do 24 hodín od inaugurácie konanej 20. januára.

Prísnejšie sankcie

Prísnejším sankciám na vývoz ruskej ropy sa doteraz Bidenova administratíva vyhýbala kvôli obave z zvýšenia cien, teraz ale podľa jedného zo zdrojov Reuters pripravila "veľmi významný balík". "Dve ruské ropné spoločnosti, viac ako 100 tankerov, obchodníci s ropou, ruské poisťovne a tak ďalej," cituje agentúra nemenovaného činiteľa. Kedy by sa tieto kroky mohli oznámiť, nebolo zo správy jasné.

Washington už skôr zakázal dovoz ruskej ropy do USA, tiež spoločne s partnermi zaviedol strop vo výške 60 dolárov za barel na predaj ruskej ropy. V novembri potom uvalil sankcie na ruskú spoločnosť Gazprombank, ktorá inkasuje platby za plyn od európskych zákazníkov ruskej štátnej plynárenskej spoločnosti Gazprom.

Nové energetické sankcie pripravujú Spojené štáty už niekoľko týždňov, agentúra Bloomberg minulý mesiac poznamenala, že riziko pre ne predstavuje aj skutočnosť, že ruskú ropu nakupujú okrem iných Čína a India. Podľa informácií Reuters americká vláda o svojich plánoch už informovala indickú diplomaciu.