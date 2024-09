Európske metropoly spojí nová vysokorýchlostná vlaková linka: Od TOHTO dátumu bude spustená

(Zdroj: Getty Images)

"Po prvý raz sa obe hlavné mestá prepoja cez deň vysokorýchlostnou železnicou,“ uviedli Deutsche Bahn. Oba mestá už od roku 2023 spája nočná linka so spacími vagónmi, ktorú prevádzkujú Rakúske spolkové železnice (ÖBB).

Nová linka začne premávať v spolupráci s francúzskym železničným dopravcom SNCF od 16. decembra. Obe spoločnosti predstavili podrobnosti o novej linke na veľtrhu Innotrans v Berlíne. Cestovný lístok sa bude dať kúpiť od polovice októbra za 59,99 EUR do vlaku s kapacitou 444 cestujúcich. Odchod z parížskej stanice Gare de l'Est bude o 11.54 h s príchodom na berlínsku Hlavnú stanicu o 19.55 h. Spiatočná linka odíde z Berlína o 9.55 h s príchodom do Paríža o 18.03 h a prepojí Frankfurt nad Mohanom, Karlsruhe a Štrasburg.