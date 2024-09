Srbský prezident urazil Putina: Odmietol jeho pozvanie, má iné plány a Rusku poslal jasný odkaz!

Vladimir Putin so srbským prezidentom. (Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

„V tom čase máme významných hostí zo zahraničia,“ povedal Vučić pre Rádio Sloboda. BRICS, teda spojenie vytvorené v roku 2009 krajinami ako Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika má za cieľ spojiť najvýznamnejšie rozvíjajúce sa ekonomiky sveta a zároveň pôsobiť ako protiváha západným krajinám. Summit sa tento rok koná 22.-24. októbra v ruskom meste Kazaň. Začiatkom roka sa tieto krajiny rozšírili o vstup Egypta, Etiopie, Iránu a Spojených arabských emirátov, informuje the Moscow Times.

Ešte v stredu Putin uviedol, že dúfa, že sa Vučić tohto summitu zúčastní, pretože podľa jeho slov ho prijal pred 10 až 12 dňami. Podľa srbských médií by sa Vučić summitu rád zúčastnil, ale v tom čase má naplánovaných dôležitých hostí zo zahraničia, o ktorých zatiaľ odmietol hovoriť. Uviedol zároveň, že sa chystá do New Yorku na zasadnutie OSN. Zároveň ale poprel, že by sa Srbsko chcelo stať členom BRICS a sú odhodlaní stať sa členov Európskej únie.

Srbský viceprezident Aleksandar Vulin ale uviedol, že Srbsko aj napriek tomu zostáva ruským spojencom. „Srbsko na čele s Aleksandarom Vučićom sa nikdy nestane členom NATO a nikdy neuvalí sankcie na Ruskú federáciu. Srbsko sa nestalo a nestane súčasťou protiruskej hystérie,“ dodal. Srbsko má historicky veľmi blízky vzťah s Moskvou a zároveň je závislé od ruského plynu. Hoci Belehrad odsúdil invázia na Ukrajinu, sankcie na Rusko odmietol uvaliť.