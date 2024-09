Putin sa trasie od strachu pred cestou do Turecka: Bojí sa, že Ukrajina zostrelí jeho lietadlo! Kladie si nehorázne podmienky

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Anton Vaganov/Pool Photo via AP)

MOSKVA - Vladimir Putin chce v októbri cestovať do Turecka. Zdá sa však, že tento plán šéfa Kremľa čoraz viac znervózňuje. Putin sa údajne obáva, že by Ukrajina mohla zostreliť jeho lietadlo.

Ako Ukrajina čoraz viac útočí na ciele na ruskom území, množia sa klebety o rastúcej paranoji ruského prezidenta. Dôvodom je nedávny nárast ukrajinských útokov dronmi. Vladimir Putin je údajne na smrť vystrašený. Jeden z dôvodov, prečo opakovane odložil cestu do Turecka.

Putin sa obáva útoku na svoje lietadlo počas cesty do Turecka

Ako uvádza britský „Express“, ​​Putin sa obáva, že jeho lietadlo by mohlo byť zostrelené počas jeho cesty do Turecka. Napriek obavám z možného pokusu o atentát si chce Putin vynahradiť pôvodne plánovanú cestu do Turecka začiatkom októbra – no len za veľmi zvláštnych podmienok.

Podľa správy dal Putin Turecku ultimátum. Kremeľ nedávno Ankare dal jasne najavo, že Putin pocestuje do Turecka len vtedy, ak jeho lietadlo budú môcť sprevádzať ruské stíhačky. Ruský líder sa obáva, že Ukrajina by mohla zostreliť jeho prezidentské lietadlo na ceste do Ankary.

Bude mať Turecko problémy s NATO?

Problémom je, že nezvyčajná požiadavka na pristátie ruských stíhačiek v Ankare predstavuje problém pre Turecko, ktoré je členom NATO. Nie je jasné, či by tamojšie systémy protivzdušnej obrany NATO považovali ruské stíhačky za nepriateľské ciele. To vyvolalo obavy, že Ankara by mohla stiahnuť systémy protivzdušnej obrany NATO, aby splnila požiadavky ruského vodcu.

Dvaja bývalí tureckí veľvyslanci povedali Middle East Eye (MEE), že ruská požiadavka bola veľmi nezvyčajná. "Turecká vláda môže ako gesto vyslať stíhačky, aby sprevádzali cudzie hlavy štátov. Neviem si spomenúť na návštevu, kde by cudzia hlava štátu chcela so sebou priviezť bojové lietadlá svojej krajiny," povedal ex-veľvyslanec.

Putin sa bojí zostať v hoteli – požaduje vlastný penzión v Ankare

Podľa zdrojov, ktoré hovorili s MEE, bezpečnostný tím Kremľa tiež vyjadril obavy z pobytu v Ankare počas cesty. Obávajú sa, že veľké hotely v tureckom hlavnom meste, vrátane Hilton, Sheraton a JW Marriott, nie sú bezpečné, pretože sú vlastnené USA. Rusko údajne požaduje, aby Ankara poskytla vládny penzión pre prezidenta Putina, čím opäť porušuje tradičný diplomatický protokol.

Pozadie cesty Vladimíra Putina do Turecka