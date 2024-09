Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Anton Vaganov/Pool Photo via AP)

Čo je dôležité vo vojne na Ukrajine: Vladimir Putin vedie vojnu proti Ukrajine od februára 2022 a v súčasnosti okupuje približne pätinu susednej krajiny. Ukrajinská armáda postupuje do Ruska od začiatku augusta a tvrdí, že dobyla niekoľko miest v Kurskej oblasti. Zaútočila aj proti Belgorodu. Ruské jednotky medzitým postupujú na pokrovský sektor frontu na východe Ukrajiny. Podľa správ budú mať kroky Ukrajiny priamy vplyv na obľúbenosť prezidenta Vladimira Putina.

Zelenskyj nalieha na USA, aby povolili útoky hlbšie do územia Ruska (Zdroj: Facebook/Volodymyr Zelenskyj)

Putin stráca podporu v štátnych prieskumoch verejnej mienky

Výsledky prieskumu ruského Štátneho centra pre výskum verejnej mienky (VCIOM) sú prekvapujúce, pretože by mali byť v súlade s Kremľom. Došlo skutočne k zmene nálady v Putinovom Rusku? VCIOM tvrdí, že Putinova podpora bola „iba“ 72,4 percenta v telefonickom prieskume medzi 1600 dospelými po celej krajine, ktorý sa uskutočnil medzi 23. a 25. augustom. To by znamenalo pokles o 4,7 percenta zo 77,1 percenta, ktoré šéf Kremľa získal v prieskume medzi 5. a 11. augustom.

Pre predstavu: Podľa amerického Inštitútu pre vojnové štúdie (ISW) toto číslo predstavuje „rekordný pokles popularity Putina v prokremeľských prieskumoch“, ktoré sa uskutočnili od začiatku ukrajinskej vojny vo februári 2022.

Prieskum tiež zistil, že nedôvera voči Vladimirovi Putinovi dosiahla 13 percent, čo je najvyššia úroveň medzi Rusmi od decembra 2023.

Kurská ofenzíva spôsobuje, že Putinova popularita klesá

Online portál "Verstka" analyzuje čísla v príspevku na sieti Telegram: "Počet nespokojných respondentov začal rásť v júli a ich počet sa zvýšil začiatkom augusta, keď ukrajinské ozbrojené sily vstúpili do oblasti Kursk." Podľa spravodajského portálu Agentstvo od začiatku ukrajinskej vojny „k takémuto poklesu týchto dvoch hodnôt ešte nedošlo“.