V Prahe sa v septembri stretnú náčelníci armád členov NATO

PRAHA - V Prahe sa od 13. do 15. septembra uskutoční výjazdové zasadnutie Vojenského výboru Severoatlantickej aliancie. Stretnú sa na ňom náčelníci generálnych štábov armád členských štátov NATO a rokovať budú o vývoji vojenskej stratégie v rámci Aliancie. Vo štvrtok to na svojom webe uviedla česká armáda.

Vojenský výbor sa na úrovni náčelníkov generálnych štábov stretáva dvakrát ročne v sídle Aliancie v Bruseli a raz ročne na výjazdovom zasadnutí v jednom z členských štátov. Špičky armád na týchto stretnutiach rokujú o vojenských operáciách, misiách a aktivitách NATO. Severoatlantickej rade potom poskytujú vojenské rady, ako čo najlepšie riešiť globálne bezpečnostné výzvy.

Na otvorení zasadnutia sa zúčastní aj český prezident Petr Pavel, ktorý na ňom vystúpi s prejavom. Na týchto stretnutiach sa v minulosti zúčastňoval najprv ako náčelník GŠ českej armády a v rokoch 2015 až 2018 ako predseda tohto výboru.

Česká vláda sa podľa jej členov svojou súčasnou zahraničnou politikou snaží ukázať, že ČR je spoľahlivým partnerom pre západných spojencov. Pozornosť sa snaží získať aj organizovaním rôznych medzinárodných akcií. V máji sa napríklad v Prahe konalo neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín NATO, na ktorom ministri finalizovali postoje pred summitom vo Washingtone. Išlo o najväčšiu akciu Aliancie v Česku od summitu NATO v roku 2002.