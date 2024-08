Stupeň ohrozenia na základni NATO v Nemecku zvýšili pre možnú ruskú sabotáž

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Armando Babani)

Na základni vo štvrtok večer dočasne vyhlásili druhý najvyšší stupeň ohrozenia Charlie, ktorý v žargóne NATO znamená, že došlo k incidentu alebo sú k dispozícii informácie o možnom teroristickom útoku proti Aliancii. Po necelých 24 hodinách sa základňa vrátila na predchádzajúcu úroveň Bravo+ platnú od začiatku vojny na Ukrajine.

archívne video

Námorné sily USA, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny absolvovali výcvik s NATO a medzinárodnými partnermi (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Hovorca základne vtedy uviedol, že išlo o čisto preventívne opatrenie na minimalizáciu potenciálneho rizika pre personál a na zabezpečenie kontinuity kľúčových činností. Dodal však, že prijatie takéhoto opatrenia je nezvyčajné a na základni sa k nemu už roky neprikročilo. K povahe hrozby sa hovorca odmietol vyjadriť. Poprel však špekulácie o možných preletoch dronov nad základňou.

Na základni pri Geilenkirchene je umiestnených 14 lietadiel vybavených systémom včasnej výstrahy AWACS, ktoré v súčasnosti predovšetkým monitorujú vzdušný priestor vo východnej oblastiach Aliancie. Vďaka svojim radarom sú schopné lokalizovať a identifikovať iné lietadlá vzdialené viac ako 400 kilometrov.

Pred necelými dvoma týždňami bola počas vyšetrovania podozrenia zo sabotáže na niekoľko hodín uzatvorená vojenská základňa v Kolíne nad Rýnom. Dôvodom bola diera v plote chrániacom vodný zdroj základne. Výsledky testov kontamináciu vody nepreukázali.